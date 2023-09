Artikkelen fortsetter under annonsen

I et intervju med Aftenposten tidligere i sommer, forteller Erna Solberg om hvordan hun strammet inn praksisen for statsråders aksjekjøp- og salg i løpet av perioden hun var statsminister. De formelle reglene var de samme som i dag, men i bakgrunnssamtaler med statsråder fikk de som eide aksjer som regel et råd: «Man anbefalte enten frys eller salg», sa Solberg til avisen.

I dag forklarer Erna Solberg at avtalene som ble inngått med den enkelte statsråd ble skrevet ned.