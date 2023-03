Artikkelen fortsetter under annonsen

I boken «Veien videre» som utgis torsdag skriver Høyre-leder Erna Solberg om reaksjonene på de mange skatteflyktningene til Sveits etter regjeringsskiftet, og spesielt fra Ap og LO på Kjell Inge Røkkes adresseendring.

– I mange år var han venstresidens favorittmilliardær − en som betalte sin skatt med glede, skapte arbeidsplasser og mer enn gjerne samhandlet med statlig kapital. Stadig ble det signalisert et nært forhold mellom Røkke og ledelsen i Arbeiderpartiet og LO, skriver Solberg.

Det snudde på dagen da utflyttingen ble kjent. LO-leder Peggy Følsvik uttalte til DN at Røkke «ser det som sin viktigste oppgave å fylle frakkefôret med mest mulig penger og rømme landet». Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om brudd på samfunnskontrakten.

Personangrep og svartmaling

Solberg mener en slik ordbruk har en hensikt, nemlig å rive ned tillit til personen Røkke og så mistanker om lyssky virksomhet:

– Jeg synes ikke særlig synd på Røkke som person, men jeg synes det er leit at han og mange andre har forlatt landet. Det mest skremmende er likevel ordbruken. Forsøkene på å fremstille det som at Røkke og andre på få måneder har gått fra helt til skurk, fra samfunnsbygger til samfunnsfiende, skriver hun.

Solberg skriver at «en slik kollektiv, plutselig personlighetsforandring hos de som har reist fra landet, er lite troverdig. Langt verre er det at debatten flyttes, fra en rolig og saklig diskusjon om hva slags skattesystem som tjener Norge best, til personangrep på enkeltmennesker og svartmaling av deres motiver.»

Solberg mener det fremste beviset på at moderate krefter i samfunnet har endret retorikk er LO-sjefens uttalelse om at «nå skal vi ta de rike». Ifølge Høyre-lederen hadde Jens Stoltenberg aldri med på slik ordbruk selv om også han skjerpet formuesskatten kraftig.

Polariseringens logikk

Solberg mener årsaken kan være utviklingen på venstresiden, og peker på at Audun Lysbakken har tatt SV lenger til venstre enn forgjengeren Kristin Halvorsen. I tillegg har Rødt kommet inn på Stortinget.

– Kanskje tenker noen sosialdemokrater at de må spisse sine budskap for å kunne ta opp kampen med ytre venstre. Slik er dessverre polariseringens logikk. Til slutt ligger vi alle i hver vår grøft, skriver Solberg.

Men Høyre-lederen mener også det er en utfordring med debatten om Sveits-flyktningene at de i så liten grad deltar i den selv, med enkelte unntak.

– Dermed vet vi for lite om hvorfor de flytter. Man kan derfor innvende at de på den måten selv legger til rette for spekulasjoner. Her mener jeg imidlertid det er vel så viktig å spørre seg hvorfor disse personene opplever at de ikke er tjent med å delta i det offentlige ordskiftet. Er det mulig at ordbruken de utsettes for, personangrepene og raljeringen flere tidligere er blitt møtt med, har noe med saken å gjøre? spør hun.

I så fall mener hun det er uheldig:

– Dersom vi som samfunn skal treffe de beste beslutningene, er vi alle tjent med at sakene blir belyst så godt som mulig.

LO-lederen svarer

LO-leder Peggy Følsvik ber Erna Solberg lytte mer til Kåre Willoch.

– Erna Solberg gjør et iherdig forsøk på å få fokuset bort fra hennes egen politikk ved å ta debatten om debatten, i stedet for å forholde seg til politiske realiteter og politiske valg hun selv har gjort. Bevisste valg som har vært med på å øke forskjellene i Norge, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun anbefaler Erna Solberg å lytte mer til Høyre-nestor Kåre Willoch som har vært krystallklar om milliardærer som tar med seg rikdommen sin og rømmer til Sveits: «Det er trist at folk som blir vellykkede i Norge ikke vil betale skatt til det norske samfunnet. En må være oppmerksom på hvilket samfunn som har gjort en til den man er, og hva man skylder dette samfunnet».

– Kåre Willoch har sagt det på sin måte, og jeg på min. Men begge deler vi den samme skuffelsen. En skuffelse over at det finnes noen få som ikke vil være med å bidra til det felleskapet som har vært med på å gjøre dem rike. Jeg synes det er trist at Erna Solberg ikke følger opp arven etter Kåre Willoch på dette området, sier Følsvik.

Spleiselag

Hun forklarer «ta de rike» slik:

– Jeg har hver gang dette har vært diskutert understreket at vi ikke er ute etter å ta de rike, bare for å ta dem, men fordi økningene i de rikes formue er en viktig årsak til at det har blitt større økonomiske forskjeller i Norge. Og så er det enkelte som har interesse av å ta dette ut av sin kontekst. Ikke minst Erna Solberg og de som står for en helt annen politikk, sier Følsvik.

Statsminister Jonas Gahr Støre svarer slik på Solbergs uttalelser i boken:

– Jeg har stor respekt for de som skaper verdier og arbeidsplasser i Norge, men jeg synes det er ugreit å bygge opp store verdier i Norge for så å reise ut for å slippe å betale skatt. Jeg håper at de som har høye inntekter og store formuer vil være med på det store spleiselaget som gjør Norge til et trygt og rettferdig land med muligheter for alle, sier Støre.

Han sier han tidligere har advart mot at høyresiden og venstresiden setter sterke merkelapper på hverandre.

– Vi skal være rause i synet på hverandre i dette landet. Akkurat som de som har behov for hjelp i samfunnet vårt skal behandles med respekt, skal vi behandle de som skaper arbeidsplasser og investerer penger med respekt, sier Støre.

