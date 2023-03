Artikkelen fortsetter under annonsen

Da nyheten kom i fjor om at Erna Solberg skulle gi ut en politisk bok, ikke en biografi, var det et definitivt bevis på at hun ikke hadde tenkt å pensjonere seg som Høyre-leder. Torsdag slipper hun «Veien videre», der store deler handler om mangelen på arbeidskraft.

– Folk må velge sine egne liv, men det er ikke bærekraftig, hverken for velferdsstatens finanser eller næringslivets behov for arbeidskraft, at for mange friske bytter ut jobb med golf eller venninneturer med en gang vi bikker 60.

På Oslo Camping er det ingen grå hår å se, bare tyveåringer med minigolfkøller som vil leve lengre enn alle generasjoner før dem. Og dermed må jobbe mer før folketrygden erstatter lønnsslippen. Men Erna Solberg lar dem ta selfier uten formaninger om arbeidslivets gleder og behov.

– Jeg tror ikke vi har tatt innover oss hva det vil bety på nesten alle samfunnsområder at vi vil mangle arbeidskraft fremover. Vi må få folk og næringsliv til å forstå at når levealderen øker så mye som den gjør, må også folk stå lengre i jobb.

Kan ikke ha 30-30-30

Forventet levealder i dag er 84 år for kvinner, tre år kortere for menn. Men de som blir født i dag kan ifølge SSB regne med å leve ti år lengre enn det. Med dagens mulighet for mange til å gå av når de har nådd Erna Solbergs alder, betyr det 30 år med oppvekst og utdannelse, 30 år i arbeid og 30 år som pensjonist.

– 30-30-30 går bare ikke. Vi får hverken nok skatteinntekter eller nok hender til eldreomsorg, skole og næringsliv.

Men hva vil hun gjøre med det? Det første er det kjedelige, men nødvendige svaret, om at fjorårets forslag fra Pensjonsutvalget må følges opp – der pensjonsalderen justeres etter levealderen, med cirka ett år for hvert tiårskull. De som er født på 90-tallet må jobbe til de er 70, ikke dagens 67. Så vil hun fjerne særaldersgrensene for en rekke offentlige yrker, for eksempel 60-årsgrensen i politiet. Og ikke minst ta vekk kravet om at du må gå av ved en viss alder for alle.

– Alle særaldersgrenser bør bort. Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav. Det samme bør være prinsippet over alt. Gjør du jobben din og har lyst til å fortsette, bør ikke arbeidsgiverne ha rett til å pensjonere deg.

Kan bli kjedelig

Men viktigere enn å gi klare svar, mener 62-åringen at folk, næringsliv og politikere må tenke annerledes om alderdommen.

– Jeg skjønner at mange vil ha mer tid til barnebarn, reise på venninneturer eller dyrke fritiden mer. Men jeg har også møtt en del som har angret på at de gikk av for tidlig. Mange synes det er deilig det første året, så kjeder de seg. Det kan bli tommere enn de trodde. Arbeidslivet er så mye mer enn lønn. Og det er vanskelig å komme tilbake på jobb etter et par år utenfor.

Solberg tror heller litt mer fleksibilitet for eldre er løsningen.

Men hun er hakket skarpere overfor bedriftsledere som ser frem til å erstatte grå hår med ungt blod.

– Jeg sier til alle i næringslivet at de skal bli lei seg når folk på 62 vil ha AFP. De tror kanskje de heller vil ha en sprek 20-åring, men det er det jo heller ikke sikkert de får. Bedrifter må heller lære seg å snakke ordentlig med de som har nådd en viss alder. Og det er fortsatt lov å si opp folk som ikke gjør jobben sin, enten de er 25 eller 65.

Skyver sliterne foran seg

Solberg tror et av problemene er forventningen som er skapt, både fra egne venner som har pensjonert seg og signaler fra arbeidsgivere, om at det er riktig å gå av.

– Selv om hver og en kan føle det er riktig på ett tidspunkt, er det summen av alle disse enkeltbeslutningene som skaper et stort problem for samfunnet.

LO er opptatt av at levealderjusteringen i pensjonssystemet ikke tar nok hensyn til sliterne, de som er fysisk utslitt etter mange år i lavlønnsyrker. Erna Solberg mener fagbevegelsen skyver dem foran seg i for stor grad.

– Det er færre av dem enn før, hvis de er reelt syke er det fortsatt en uføretrygd, men vi kan ikke holde alt igjen på grunn av dem.

Kan bli protester

I Frankrike har det igjen nylig vært store protesttog mot presidentens forslag om å heve pensjonsalderen. Solberg utelukker ikke det også i Norge.

– Det kan godt tenkes at det blir protester, men jeg er opptatt av at hvis du skal lage politikk, må du først skape forståelsen for hvorfor noe må endres. Det er vår fremtidige generasjonsforpliktelse å sørge for at folk jobber litt lenger.

Selv er hun like fjernt fra pensjonistrekkene som en Rødt-politiker på golfbanen. I helgen var hun på en konferanse i Miami med utenrikskomiteen og fikk kjenne på sommervarmen.

– Jeg må innrømme at jeg tenkte det hadde vært deilig med en uke ekstra der og ikke reise hjem til forpliktelsene. Men for meg er det fjernt å ikke skulle fortsette. Det er strevsomt til tider, men det var det også da jeg var yngre.