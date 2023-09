Artikkelen fortsetter under annonsen

Til NRK sier Erna Solberg at situasjonen om hennes posisjon kan endres om Økokrim starter etterforskning og tar ut siktelse.

– Det ville være vanskelig å være Høyre-leder og ha en siktelse for seg.

I et direktesendt intervju med E24, sa Solberg at det eneste som avgjør om hun fortsetter som partileder, er om hun har tillit:

– Jeg skjønner at min sak og alle saker som har vært er en utfordring for tillit til politikere generelt. Det kommer vi ikke vekk fra. Det har skjedd, og det er der. Det er klart vi har brutt en tillit, med at jeg ikke har hatt oversikt over situasjonen på hjemmebane. Det er mitt ansvar. Men tar man konsekvensen av ansvar? Det er avhengig av hvordan jeg opplever at tilliten kommer til å være fremover, sier Erna Solberg på E24s spørsmål.

Erna Solberg møter torsdag pressen etter aksjeskandalen. Dette bildet er tatt onsdag da hun ankom Høyres Hus. (Foto: Lise Åserud/NTB) Mer...

E24 spør om Solberg er Høyre-leder og Høyres statsministerkandidat i 2025:

– Det er et spørsmål som er opp til Høyre å bestemme. Utgangspunktet mitt er at man skal aldri fatte avgjørelser i veldig vanskelige situasjoner, da skal man bruke tid til å analysere situasjonen, sier Erna Solberg til avisen.

– Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker det fortsatt, men jeg er også klar over at vi er nødt til å se hvordan denne saken utvikler seg. Det har jeg vært helt åpen om for sentralstyret. Men foreløpig opplever jeg at jeg har fått stor støtt, sier hun.

– Hva er det som skal endre seg i denne saken for at du selv skal ta valget om å trekke deg?

– Det kan jeg ikke sette noe liste for i dag. Det er et spørsmål om hvordan saken utvikler seg. Det viktigste spørsmålet for meg som politiker er opplevelsen av om partiet og våre velgere har tillit til meg. For meg er det mest avgjørende. Det er ingen grunn til å være partileder om ikke de som stemmer på Høyre har tillit til meg, sier hun til E24s utsendte.

– Har selvfølgelig ansvar

– Hvilket ansvar har du selv for denne skandalen?

– Jeg har selvfølgelig ansvar for at jeg ikke sjekket bedre på min mann, fordi jeg trodde på det han se. Det er jeg som er ansvarlig for spørsmål om å være habil eller ikke. Jeg kan forklare hvorfor jeg trodde på min mann, og jeg opplevde ikke gliper som gjorde meg mistenksom. Men det er mitt ansvar å sikre habilitet, sier Solberg til E24.

Erna Solberg har ikke forståelse for kritikken om at ektemannen og Høyre brukte lang tid på å sammenstille en fullstendig liste over Finnes' aksjekjøp.

– Jeg syns egentlig ikke det har tatt spesielt lang tid. Det har vært komplisert. Vi kan ikke sitte i en situasjon der vi gir ut noe halvveis, sier hun.

– Litt belastende

– Da vi begynte å stille spørsmål om hvorvidt du var orientert om hvert enkelt kjøp og salg, var du ikke nysgjerrig på å finne ut av det?

– Først må jeg få lov til å si at medieoppslagene i 2014, 2017 og 2019 ikke ga noe grunnlag for å gi en annen vurdering. Alt som ble omtalt i de sakene var på det tidspunktet kjent. I 2014 skrev Sindre til statsministerens kontor at han gikk ut av selskap, i 2017 at han gikk enda mer ned i selskap. Særlig diskusjonen om Q-free i 2017 følte jeg var litt belastende at han hadde aksjer i det, sier hun til E24.

– SMK og jeg har hele tiden visst at Sindre hadde aksjer. Vi visste at han solgte seg ned i 2013, vi visste at han solgte seg ned i 2017. En del var ikke ukjent. I 2019 står det også i en sak at Sindre eier i de og de selskapene – det var en kjent sak.

– Sindre rapporterer jo ikke hver gang han har gjort en aksjehandel, men vi skulle vite hvilke selskaper han eide i så vi kunne stille kritiske spørsmål i behandling av saker, fordi det dreide seg om habiliteten min. Det mener jo jeg at vi på det tidspunktet følte vi hadde. Nå viser det seg at historien er annerledes. Men jeg har helt trodd på dette hele veien inn. Så har jeg svart at jeg har hatt tilstrekkelig informasjon til å vurdere min habilitet.

Ingen ansvarsfraskrivelse

– Det er ingen ansvarsfraskrivelse, fordi jeg mener veldig tydelig at jeg har ansvar. Så har jeg forklart hvorfor jeg trodde jeg hadde oppfylt mitt ansvar. Det er fordi jeg ikke hadde grunnlag for å tro at Sindre lurte meg. Da vi la frem listen måtte vi forklare at det var gjort nesten bevisste forsøk på å skjule at det var store aksjeendringer innenfor det året, ved at man hadde tilnærmet like posisjoner i porteføljen over år.

– Det er en forklaring på hvorfor jeg ikke stilte andre spørsmål, det er ikke en bortforklaring. Så vet jeg at det er mitt ansvar.

– Kan Sindre Finnes flytte inn i statsministerboligen igjen?

– Jeg synes dette er spørsmål som er litt for lang tid frem til å svare på. Det er mye vann som skal renne før den tiden. Det er mange ting som må vurderes i disse sakene. Så må Sindre svare litt for hvordan han håndterer disse sakene selv. Det er ikke mulig at han kan drive med noen som helst form for aksjehandel hvis jeg skal sitte i regjering. Det må vi ha garantier og sikkerhet for at ikke skal skje, sier hun til E24.

– Finnes det noen måte å garantere for at det ikke skjer. Forslaget om at SMK skulle ha oversikt, ble kontakt avvist?

– Det ble avvist at SMK kunne gjøre det etter personvernhensyn. Så lenge det er mitt ansvar, betyr det at jeg må sette opp et arrangement hvor jeg har innsyn i hans VPS konto og at det finnes en måte å kontrollere det. Men det er litt langt frem i dag. Jeg tror Sindre har skjønt dette veldig godt, og at det har vært en belastning for han å holde dette skjult i mange år, sier hun til E24.