– Kontrollkomiteen må til bunns i de oppsiktsvekkende avsløringene. Da bør vi også kalle inn Sindre Finnes og Osvald Bjelland til kontrollhøring, sier Seher Aydar, Rødts representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.

– De er begge nøkkelvitner til å svare på hvordan utnevninger og habilitetsvurderinger ble gjort i Erna Solbergs regjeringstid, sier hun til avisen.

Dette skjer etter at DN i en lengre dokumentar avslørte hvordan Sindre Finnes og Osvald Bjelland forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer. Finnes er gift med Høyre-leder Erna Solberg, Bjelland med tidligere Høyre-statsråd Thorhild Widvey.

Vurderer Solberg

Flere partier har reagert på opplysningene i DNs sak og har sagt at de vurderer å utvide kontrollhøringen om habilitet og stille flere spørsmål til Erna Solberg.

En slik høring er alt på trappene for å vurdere regjeringens håndtering av habilitetssaker etter sommerens skandaler i Støre-regjeringen.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sa Frode Jacobsen (Ap), nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NRK torsdag.

Solberg svarte følgende på dette:

– Jeg føler vel at Frode Jacobsen i Ap slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om jeg skal innkalles. Jeg har for lenge siden fått beskjed om å holde av datoer til høringen som er kommet i stand på bakgrunn av habilitetssakene i Støre-regjeringen. Det er helt uavhengig av saken DN bringer i dag, men i kraft av at jeg er tidligere statsminister, sa Solberg torsdag.

Hun sier hun ikke kjenner til ektemannens notat, og har understreket at hennes regjerings utnevnelser til folk i styrer skjedde «etter grundige og profesjonelle prosesser mellom embetsverk og politisk ledelse, med kompetanse som det viktigste kriteriet».