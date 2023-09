Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alt må opp i dagen. I tillegg til å undersøke Erna Solbergs inhabilitet mener vi kontrollkomiteen må finne ut om det har vært flere i hennes regjering som har problematiske aksjeporteføljer, sa SV-leder Kirsti Bergstø da hun talte til partiets landsstyremøte fredag.

– Det er bare en måte å finne ut av dette på, og det er å spørre dem selv. SV vil foreslå i kontrollkomiteen at det sendes brev til samtlige tidligere statsråder fra Solbergs periode, hvor de inviteres til å dele informasjon om sine og ektefellers aksjeeierskap, sa hun.

Bergstø poengterte i talen at de mer enn 3600 aksjehandlene til Sindre Finnes, ektemannen til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, kan bli gjenstand for etterforskning av Økokrim. Men det er ikke Økokrim som bestemmer hvem som skal bli statsråd eller statsministerkandidat, poengterte hun.

Det er spørsmål som handler om tillit og ansvar, mener Bergstø.

– Det er forskjell på skyld og ansvar. Og hvor viktig det er å skille på det. For det som skjer på en statsministers vakt, det har statsministeren ansvar for, sa hun.