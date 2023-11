Artikkelen fortsetter under annonsen

Hennes ektemann gjorde 3300 handler i aksjer og andre verdipapirer mens hun var statsminister. Gjorde Solberg alt hun kunne og skulle for å bli informert, slik at hun kunne ivareta sin habilitet?

Det var kjernespørsmålet da kontrollkomiteens medlemmer spurte ut Høyre-lederen i tirsdagens høring om habilitetsbruddene som har rystet norsk politikk.

At hun trolig ble inhabil i en rekke saker, var Solberg tidlig med å innrømme. Hadde hun visste om aksjehandelen, ville hun også erklært seg som inhabil som statsminister, sa hun.

Kontrollkomiteen konfronterte Solberg med at det var hennes eget ansvar å ha nok informasjon til å unngå inhabilitet. Solberg sa seg enig, men påsto at det var lite hun kunne gjort annerledes.

Erna Solberg åpnet med en ferdigskrevet innlegg i tirsdagens høring, før utspørringen fra kontrollkomiteens medlemmer begynte. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Et relevant spørsmål er om jeg kunne eller burde oppdaget den skjulte aktiviteten, påpekte Solberg selv.

– Jeg har ikke hatt godt nok informasjonsgrunnlag om hva min mann gjorde. Men jeg har hele tiden vært opptatt av å sjekke min habilitet, sa hun.

Sjekket aksjeverdi én gang

Solberg sier hun sjekket åpne opplysninger i aksjonærregisteret med «noen års mellomrom», og at disse «stemte overens» med hva Finnes selv oppga til henne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hadde ingen grunn til å mistro det han fortalte meg, sa Solberg.

Tidligere har hun forklart at aksjonærregisteret ikke ga grunn til å fatte mistanke, ettersom Finnes tok grep for å holde aksjebeholdningen nokså lik fra år til år. DN har tidligere omtalt hvordan registeret viser minst 57 aksjehandler, og dels store endringer fra ett år til et annet.

Kontrollkomiteens saksordfører Grunde Almeland (V) konfronterte Solberg med dette, og ville vite om hun sjekket endringene i verdien på aksjene. Solberg nevner én anledning hvor hun gjorde det:

– Vi har ikke sjekket verdiene før det har vært konkrete saker. Det er i hovedsak én sak dette har vært knyttet til, som er da vi behandlet konsesjonsbestemmelser om vannkraft i 2016, sa Solberg.

Erna Solberg (H) til høyre, kontrollkomiteens medlemmer til venstre. Et stort presseoppbud i midten. (Foto: Per Thrana) Mer...

Da hun ble statsminister, fikk Solberg en advarsel fra Statsministerens kontor (SMK) om ektemannens aksjehandel. Embetsverket mente Finansdepartementet og lovavdelingen burde gjennomføre to habilitetsvurderinger – en om aksjer og en om ektemannens arbeid i Norsk Industri.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ingen av disse ble gjennomført. Stemmer dette, og kan du forklare for komiteen hvorfor dette eventuelt ikke ble gjort? spurte Almeland.

– Det kan jeg forklare ganske enkelt. Aksjer er knyttet til de kortsiktige handlene. Spørsmålet om min manns jobb var ett forhold, og det forholdet til tarifforhandlinger. Det som skjedde etter at Sindre hadde møtet med embetsverket, var at man gjennomgikk hans arbeidsoppgaver. Etter det ble min manns jobb ganske radikalt endret i Norsk industri, så han ikke var en del av tariffavtaler i det hele tatt. Som jeg vet, har det ikke vært noe jobb med det, svarer Solberg.

– Statsråder skal «utvise en betydelig grad av aktsomhet» med aksjehandel. Hva gjorde du selv for å oppfylle lovens bokstav?

– Vi har hatt samtaler om aksjer knyttet til at han har meldt ifra til meg når han har kjøpt aksjer i enkeltselskaper som er nye. Han klarerte ett forhold med SMK. Vi snakket om at han investerte i Nekkar, etter at min søster ble styreleder. Men utgangspunktet har vært at han skal melde til meg.

– Avtalen handlet om hvorvidt han skulle fortsette eller ikke med daytrading, følger Almeland opp.

– Avtalen var at han skulle opplyse til meg, og at han skulle slutte med daytrading, svarer Solberg.

– Ble ikke outsourcet

Erna Solberg har tidligere sagt at det vil være en «nesten uoverkommelig» oppgave å telle egne habilitetsbrudd mellom 2013 og 2021. Hun har innrømmet at hun trolig var vitende inhabil i en Hydro-beslutning – og at hun burde bedt om en habilitetsvurdering i 2021, basert på det da var kjent for henne at Finnes eide aksjer i selskapet for et større beløp. Dette er den eneste konkrete saken Solberg nevner der hun burde opptrådt annerledes med tilgjengelig informasjon.

Alle andre mulige habilitetsbrudd er ifølge Solberg utløst av aksjehandel som ble holdt skjult for henne. Hun mener hun gjorde mye for å få oversikt, og trodde hun hadde det – men vedgår at hun kunne vært enda mer på ballen.

– I ettertid er det klart for meg at jeg burde gravd og spurt mer, sa Solberg.

Ifølge Høyre-lederen ble det avtalt at Sindre Finnes selv skulle oppgi «større endringer» i aksjeporteføljen sin, et opplegg flere i kontrollkomiteen har reagert på.

– Det er mye som tyder på at du outsourcet habilitetsvurderingen du skulle gjøre til han? spurte Frps Carl I. Hagen.

– Det ble ikke outsourcet, kvitterte Solberg.

– Avtalen var tydelig. Større salg og kjøp måtte jeg vite om.

Kunne gått av

Arbeiderpartiets representant Frode Jacobsen spurte om Solberg hadde blitt sittende som statsminister, dersom dette ble avslørt da hun var regjeringssjef. Solberg sier det hadde vært opp til Høyres støttepartier Frp, Venstre og KrF.

– Det ville vært et spørsmål de partiene som sto bak statsministeren på det tidspunktet, måtte svart på. Det er et hypotetisk spørsmål, men man kunne måtte forholde seg til at det kunne vært vanskelig å være statsminister på det tidspunktet, sa Solberg.

Dette er aksjeskandalen Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, handlet aksjer 3600 ganger mens hun var statsminister i perioden 2013–2021. Solberg sier mannen løy om omfanget.

Solberg sier handlene har gjort henne inhabil i flere saker hun behandlet som statsminister.

11. oktober 2013, noen dager før Solberg ble regjeringssjef, ble hun advart av Statsministerens kontor (SMK) om at ektemannens aksjehandel kunne skape problemer for henne.

Solberg ble gjort oppmerksom på at ektemannen handlet aksjer ved flere anledninger gjennom hennes åtte år som statsminister, blant annet gjennom årlige oppdateringer i aksjonærregisteret og spørsmål fra pressen.

Rett før kommunevalget høsten 2023 avslørte E24 at Finnes hadde handlet aksjer aktivt en rekke ganger i de siste månedene mens Solberg var statsminister. Noen dager etter at Høyre gjorde et brakvalg og ble landets største parti, avslørte Solberg selv at det var snakk om rundt 3600 handler.

Økokrim varslet tidlig at de vurderte etterforskning av Solberg og Finnes for innsidehandel, men annonserte fredag forrige uke at det ikke blir politietterforskning.

Til DN sa Solberg tidligere i høst at hun ikke visste om hun har mulighet og krefter til å gjenreise tilliten etter skandalen.

Øl med forsvarsministeren

Solberg fikk spørsmål om DNs sak om at Høyres forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, tok kontakt med en forsvarsdirektør etter en øl med Sindre Finnes. Forsvarets internrevisjon ble senere varslet om påståtte forsøk på politisk påvirkning av en kontrakt til fordel for et legemiddelselskap deleid av milliardær Stein Erik Hagen.

– Jeg kjenner ikke denne saken mer enn det som står i media. Der har Frank Bakke-Jensen sagt at han har drukket en pils med min mann, og deretter tok kontakt med forsvarsministeren, sier Solberg.

Hun avviser at denne saken reiser habilitetsspørsmål.

– Jeg vil også understreke at min mann ikke har fått yrkesforbud, svarer hun.

MDGs Lan Marie Berg spør om Solberg kan være helt sikker på at mannen hennes ikke prøvde å påvirke regjeringens beslutninger til fordel for sine egne investeringer.

– Ja, svarer Solberg kort.

Hard SV-kritikk

SVs Audun Lysbakken konfronterte Solberg med at avtalen hun hadde med Finnes, kun la opp til at han skulle varsle om større endringer.

– Det var jo du som skulle vite hva som var problematisk for deg, ikke han. Ville det ikke da være naturlig å få oversikt over alle endringer?

– Jeg mente det var nødvendig å vite hvilke selskaper han eide i, slik at dersom det kom en sak, så kunne vi stille flere spørsmål om det. Det var min vurdering på det tidspunktet, og jeg mener det oppfylte undersøkelsesplikten, svarte Solberg.

Hun sa seg likevel «helt enig» i at hun har det politiske ansvaret for at mannens omfattende aksjehandel trolig har gjort henne inhabil i en rekke saker.

– Det er mulig at jeg ikke sa det i pressekonferansen 15. september, men det er helt klart mitt ansvar å holde meg opplyst. Så er det et spørsmål hvor langt opplysningsplikten rekker når ting forsøkes holdt skjult.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.