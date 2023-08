Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kveld var det duket for debatt mellom lederne for Norges partier. I Arendal kulturhus skulle det diskuteres viktige lokalvalg-temaer som eldreomsorg, klima og økonomi, men også tillit og habilitet.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum måtte svare for sommerens habilitetsskandaler i regjeringen.

Men først måtte Høyre-leder Erna Solberg svare på spørsmål om DNs dokumentar om hvordan ektemennene til Høyre-toppene Erna Solberg og Thorhild Widvey forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer var første tema.

«Dagens Næringsliv har vist oss i dag at den politiske eliten også kan ha svært kreative, arbeidsomme ektefeller, som virkelig bryr seg», sa NRK-programleder Atle Bjurstrøm.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg under NRKs direktesendte Partilederdebatt på kulturhuset i Arendal. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Erna Solberg var klar på at hun ikke har utnevnt noen til styremedlemmer fordi de er Høyre-folk. Men:

– Det er ikke klokt, nødvendigvis, at man lager lange lister over folk, sa Solberg.

Men hvorfor gjorde hennes ektemann Sindre Finnes det da, ville Fredrik Solvang vite.

Dette er saken I en dokumentar i DN kommer det frem hvordan statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorild Widveys menn forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer.

Sindre Finnes, gift med Solberg, laget et notat før valget i 2013. Det delte han med partiets generalsekretær og sentralstyremedlemmet Thorhild Widvey. I dokumentet kom Finnes med en lang rekke vurderinger, og var kritisk til styremedlemmer innsatt av den rødgrønne regjeringen.

Sentralstyremedlem Widvey laget en lang liste med mulige styrekandidater i statlige selskaper. Mens Widvey var kulturminister delte hun listen med ektemannen Osvald Bjelland som drev et eget konsulentselskap. Listen inneholdt flere av ekteparets bekjente og forretningskontakter.

DN har funnet 17 navn på Widveys kandidatliste, som i løpet av Solberg-regjeringens åtte år fikk verv i styrer hvor staten er eier. Fire av disse ble oppnevnt av Thorhild Widvey selv. Det inkluderer Birger Magnus, som var invitert i Widveys bursdag kort tid før hun utnevnte ham til styreleder i NRK. Anne Carine Tanum har vært gjest hos ekteparet og ble senere utnevnt til styreleder i operaen av Widvey.

Widvey sier til DN at hun aldri har gitt verv til en nær venn eller slektning, og mener hun har fulgt habilitetsreglene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at Widvey vurderte seg som habil i forbindelse med oppnevningene av Tanum og Magnus, og at embetsverket derfor ikke gjorde ytterligere habilitetsvurderinger.

Osvald Bjelland har hatt dialog med flere om statlige styrer, inkludert Sindre Finnes. Finnes skrev i 2014 til Bjelland at «det er ikke lett å bli kvitt de sosialdemokratiske nettverk».

Bjelland har også skrevet til flere av sine kontakter at han har foreslått dem til verv.

– Jeg ble spurt av NRK om jeg mente det er klokt, og jeg sa at det er lov for en person som er gift med en partileder også å gi innspill til politikk og navn, sa Solberg, og refererte til kommentarer hun kom med på Dagsnytt 18 noen timer tidligere.

– Vet du hva, Sindre er en selvstendig mann. Jeg er grådig glad i han. Han gjør sine egne vurderinger av dette, han har vært medlem av Høyre like lang tid som jeg har vært, og han har gitt masse innspill til oss om politikk opp igjennom, fortsatte Solberg.

– Har ikke prøvd å få tak i det

Etter endt debatt ville ikke Høyre-lederen si så mye mer om ektemannens notat.

– Er du enig i at det var for mange sosialdemokrater i disse styrene, og at det måtte en «opprydning» til?

– Jeg mener at det var riktig at vi utnevnte folk med i prinsippet én ting: kompetansen de hadde for å sitte i de styrene. Og det er mitt svar på det, sier Solberg til DN.

– Men karakteristikkene i notatet?

– Jeg kommer ikke til å kommentere eller si ja eller nei til min manns karakteristikker.

– Du sier du ikke har sett notatet. Vi sendte deg jo spørsmål for mange dager siden. Har du ikke prøvd å få tak i det?

– Jeg har ikke sett det, jeg har ikke prøvd å få tak i det. Jeg har ikke tenkt til å svare på det.

– Men var du ikke nysgjerrig?

– Nei vet du hva, jeg mener at dette er ti år siden, jeg har altså ikke hatt dette med meg i mitt arbeid. Jeg driver valgkamp for at vi skal vinne kommunemakt i 320 kommuner hvor vi stiller liste, sier Solberg.

Til VG etter debatten sa hun at hun mener denne saken er «substansielt forskjellig» fra de andre, ferskere habilitetssakene i Støres regjering som ble tatt opp i debatten.

– Og det tror jeg saken vil vise etter hvert, at det er den. Men sånn er jo nyhetsbildet, sa Solberg.

– Må se på kompetansen

Som DN skrev tidligere torsdag laget sentralstyremedlem Widvey en lang liste med mulige styrekandidater i statlige selskaper. Mens Widvey var kulturminister delte hun listen med ektemannen Osvald Bjelland som drev et eget konsulentselskap. Listen inneholdt flere av ekteparets bekjente og forretningskontakter.

– Det er ingenting i det som er skrevet så langt som tyder på at det er gjort noe som helst som ikke er kompetent, sa Solberg under debatten.

DN har funnet 17 navn på Widveys kandidatliste, som i løpet av Solberg-regjeringens åtte år fikk verv i styrer hvor staten er eier. Fire av disse ble oppnevnt av Thorhild Widvey selv. Det inkluderer Birger Magnus, som var invitert i Widveys bursdag kort tid før hun utnevnte ham til styreleder i NRK, og Anne Carine Tanum, som Widvey utnevnte til styreleder for Den Norske Opera og Ballett ett år etter at hun takket Bjelland for «en hyggelig kveld hos dere».

– Alle disse er vurdert kompetente når de er blitt utnevnt, og de går igjennom. Og en av de tingene Torhild virkelig jobbet med, for hun kom med næringslivsbakgrunn fra styrearbeid, det var nettopp at du må se på kompetansen.

– Kan de ha vært hennes venner, spør Solvang.

– Nei, det er jeg ganske sikker på at de ikke har vært. Det er alltid sånn at habiliteten må vurderes av den enkelte statsråd i ulike sammenhenger. I Norge er det mange som kjenner hverandre, det betyr ikke at du er inhabil. Jeg har ikke noe informasjon om at Torhild i noen av disse sakene er inhabil. Så er det opp til henne å gjøre en vurdering. Og det har hun gjort etter det jeg har forstått, sa Solberg.

Widvey har sagt til DN at hun aldri har gitt verv til en nær venn eller slektning, og mener hun har fulgt habilitetsreglene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at Widvey vurderte seg som habil i forbindelse med oppnevningene av Tanum og Magnus, og at embetsverket derfor ikke gjorde ytterligere habilitetsvurderinger.

Arild Hermstad (MDG), Marie Sneve Martinussen (Rødt), Kirsti Bergstø (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) under partilederdebatten i Arendal torsdag. (Foto: Heiko Junge)

Vil se på saker tilbake til 2013

Den ferske Rødt-lederen Marie Sneve Martinussen, som sammen med MDGs Arild Hermstad var en av to debutanter på partilederdebatten, tok også et oppgjør med de mange habilitetsbruddene fra rikspolitikerne.

– Det er veldig mye man kan si om solbrilletyveri, det er dumt og ulovlig, men jeg mener det ikke er noe man gjør i kraft av å være hverken stortingspolitiker eller partileder, og for Rødt er det viktig nå at får kontroll over de maktmisbrukende som har vært, og ikke minst de habilitetssakene i sommer, sa hun under debatten.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener Kontrollkomiteen bør se på habilitetssaker tilbake til 2013. (Foto: Per Thrana)

– Det er også så viktig at vi ikke bare ser på de sakene, men også ser på Høyre som nå tydeligvis ganske skamløst har lagt lister for å rekruttere sine egne, og derfor er det ganske viktig at Rødt har fått med kontroll- og konstitusjonskomiteen på nettopp dette.

Til DN etter debatten tar hun nå til orde for at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bør se på habilitetssaker helt tilbake til 2013

– For det er tydeligvis mange som har kokkelert veldig lenge. Ti år er en rimelig lengde, da får vi med oss hele den borgerlige regjeringsperioden også, sier Martinussen.

– Ikke partibok

Frp-leder Sylvi Listhaug sier partiet skal diskutere om det støtter Rødts ønske om forlenge kontrollsaken til å se helt tilbake til 2013.

– For vår del må vi få satt oss inn i denne saken. Men det er utrolig viktig at vi får ryddet opp, slik at folk har tillit til politikere. Vi har flere kontrollsaker oppe allerede som handler om habilitet, derav med en statsråd som fremdeles sitter, så dette må vi ta stilling til, sier Listhaug, og sikter til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug, etter partilederdebatten i Arendal. (Foto: Per Thrana)

Om DNs sak sier hun:

– Jeg har ikke grunnlag for å si at noen har vært inhabile, det må de svare for selv, men vi er tydelige på at det skal være kvalifikasjoner, og ikke partibok som skal ligge til grunn ved oppnevnelser av styremedlemmer i statlige virksomheter og institusjoner, eller delvis statseide selskaper.

Sommeren har vært preget av alt fra solbrilletyveri til flere større habilitetssaker, der to statsråder har måttet gå av, og Listhaug kaller sommeren «veldig trist» hva gjelder tilliten til norske politikere.

– Jeg møter også dette ute - at man tenker «hva i all verden er det dere politikere holder på med». Man får inntrykk av at alle er skurker, skulle jeg til å si, men de aller fleste følger faktisk lover og regler, sier Frp-lederen.