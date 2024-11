Høyre-leder Erna Solberg tok med seg nestleder Tina Bru (til venstre) for å beundre utsikten mot Arbeiderpartiets hovedkvarter. Nei da. Det passet bare som kulisse for en kritikk mot Ap for bare å fare med fin retorikk om næringslivet, ikke tiltak som virker.

Foto: Gunnar Lier