Et smutthull gjør det lovlig og lett for utenlandske aktører å gi pengegaver til norske partier Med enkle grep kan Gazprom, Kina eller utenlandske milliardærer omgå loven som forbyr norske partier å motta penger fra dem. Nå vil Ap-topp Lene Vågslid be regjeringen se grundig på lovverket.

3 min Publisert: 12.02.23 — 19.55 Oppdatert: 21 timer siden