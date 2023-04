Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Jonas Gahr Støre og Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, kunne mandag endelig annonsere at Norge og EU inngår en grønn allianse.

Avtalen ble signert i Brussel mandag formiddag, før de to reiste videre til den belgiske byen Oostende. Her skal Norge og EU, samt toppledere fra flere europeiske land, møtes for et Nordsjøtoppmøte om havind.

Målet med den grønne alliansen er å forsterke samarbeidet mellom Norge og EU på områdene klima, industri og energi, ifølge statsministeren.

– Det viktigste for Norge med en slik avtale, er de arbeidsplassene innenfor fornybar industri den kan sikre for Norge de neste årene. Her ligger det viktige muligheter for norsk næringsliv, og regjeringen skal gjøre alt den kan for å tilrettelegge for disse, sier Støre i en pressemelding.

Norge og EU er enige om å samarbeide innenfor karbonfangst- og lagring, havvind, hydrogen, kritiske råvarer, batterier og grønn skipsfart.

Olje-krangel

Som DN har omtalt i flere saker har Norge og EU kranglet om innholdet i avtalen på grunn av krangel om oljepolitikken.

DN har hatt tilgang til avtaleutkastene som har gått på kryss og tvers mellom Oslo og Brussel.

Mens Norge ønsket EUs støtte til at Norge, gjennom fortsatt leting, nye funn og feltutbygging, skulle fortsette å være en leverandør av olje og gass til Europa på «på lang sikt utover 2030», ville EU ha Norge med på formuleringer som tilsa at all olje og gass i Arktis skulle forbli i bakken.

Opprinnelig skulle avtalen mellom Norge og EU signeres under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i november i fjor, men da var partene lagt fra enige.

Nå har Norge og EU begravd stridsøksen.

Som DN omtalte i mars er begge formuleringer er ute av avtalen, og partene har istedenfor forhandlet frem en kompromisstekst.

Partene er enig om å intensivere samarbeidet i Arktis, og akselererer overgangen til fornybart i regionen, med mål om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Avtalen er ikke bindene, det vil si at Norge og EU ikke er forpliktet hverken juridisk eller økonomisk til den.

– Det er en viljeerklæring. Det er del av diplomatiet og hvordan man bringer sammen land om klimamål. Vi er helt avhengige av at de og vi følger opp, og at bedriftene våre gjør det, sier Støre til TV 2, ifølge NTB.

Den endelige avtalen finner du her.

– Useriøst av Norge

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, mener alliansen forplikter Norge til å jobbe med EU for å nå målene fra Parisavtalen. Han sier dette må bety slutten på Norges «rå oljekjør» og «aggressive letepolitikk», som alltid har vært et veddemål mot EUs klimaplaner.

– Det er flaut og useriøst at Norge prøvde å tvinge EU-land som opplever energikrise til å støtte mer olje- og gassleting og -utvinning, i en avtale som skulle handle om helt nødvendig grønt samarbeid. EU har stått imot presset og tatt ansvar ved å få Norge med på føre-var-prinsippet og en raskere overgang vekk fra fossil energi i Arktis, sier Gulowsen.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur mener avtalen viser at EU har stått imot den norske oljelobbyen.

– Selv om partene understreker behovet for gass på kort sikt, er EU tydelig på at det ikke er rom for mer olje og gass i sårbare områder som Arktis. Det bør være et tydelig signal til regjeringen, sier hun.

Prestisjeprosjekt

Å inngå et grønt industrisamarbeid med EU har vært et prestisjeprosjekt for Støre-regjeringen, og står nedfelt i Hurdalsplattformen.

Regjeringens ønske om å knytte seg tettere til EU startet med en idé om å omgå en batteritoll som følge av brexit. Elbiler med norske batterier vil bli ilagt en toll på ti prosent hvis de eksporteres mellom EU og Storbritannia fra 2027.

Under valgkampen i 2021 foreslo Espen Barth Eide at Norge burde koble seg på EUs grønne giv (European green Deal) for å bli regnet som en likepart og dermed unngå brexittollen.

Fra EUs side er det et ønske om å lage partnerskap med flere land – ikke bare for å få tilgang på ressurser, men fordi EU ser nytten av å inngå reelle samarbeid med likesinnede, spesielt på klima. EU inngikk en avtale om en «grønn allianse» med Japan i 2021.

Initiativet til en tilsvarende allianse med Norge kom fra von der Leyen. Hun og Støre annonserte intensjonen om å inngå en allianse under et besøk i Brussel i fjor.