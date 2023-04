Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

LO-forbundet Fagforbundet har i mange år vært blant Arbeiderpartiets største økonomiske bidragsytere. Siden 2017 har forbundet hostet opp til sammen 25 millioner kroner i valgårene 2017, 2019, 2021 og nå 2023.

Sist ut er en donasjon på 6,5 millioner kroner, ifølge oversikten partifinansiering.no. 5,5 millioner av dem er direkte valgkampstøtte. En million er årlig driftstøtte. For Sp er tallene henholdsvis 1,5 i valgkampstøtte og en million i driftstøtte.

Donasjonen til Ap er foreløpig mer enn hovedmotstander Høyre har fått til sammen av sine donorer hittil i år.

Fagforbundet gir også 2,5 millioner kroner til Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet.

Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen bekrefter beløpet.

– Det er selvfølgelig ikke knyttet noen betingelser eller forventninger til denne støtten, skriver han i en SMS til DN.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, er stolt av samarbeidet med LO. De siste valgårene har organisasjonen hun leder fått 25 millioner fra Fagforbundet.

Arbeiderparteits partisekretær, Kjersti Stenseng, skriver i en epost til DN at «Fagforbundet gjør selvsagt egne vurderinger av hvem de gir støtte til for å få mest mulig god politikk for over 400.000 medlemmer.»

– Arbeiderpartiet har vært tydelige på våre politiske prioriteringer for mer trygghet, rettferdighet og fellesskapsløsninger, og jeg er glad Fagforbundet ønsker å bidra til en politikk som gagner fellesskapet. Samtidig er jeg stolt over vårt historiske og tette samarbeid som går langt utover økonomi, og som handler om den politiske retninga på samfunnet, skriver hun videre.

– Ikke problematisk

Mette Nord var ikke tilgjengelig for et intervju. Leder av Fagforbundets politikk- og samfunnsavdeling, Trond Jensrud, svarer på vegne av Fagforbundet.

– Kjøper Fagforbundet gjennomslag?



– Nei. Men vi er opptatt av at våre medlemmers interesser skal bli ivaretatt. Derfor har vi aktivt støttet forrige valgkamp for at det skulle bli et regjeringsskifte, fordi våre medlemmer ikke var tjent med at den prioriterte de som har mest og store skattelettelser til de rikeste. Vi hadde krav om til en ny regjering, at man skulle gjøre noe for de som har minst. Det at man har doblet fagforeningsfradraget, innført pensjon fra første kroner, senket prisene i barnehage og SFO, og gjeninnført feriepenger for arbeidsledige, det er ting som selvsagt direkte gagner våre medlemmer. Men også fordi det gagner samfunnet og en utvikling vi ønsker, sier han.

– Er det ikke problematisk at partiet med statsministeren gjør seg avhengig av penger fra en interesseorganisasjon for å vinne valg?



– Nei. Man må gjerne diskutere partifinansiering i stort, men så lenge de rikeste i landet gir penger til partier som gagner dem, så er det viktig å være en oppdemmer for det. Det andre er at det er viktig for fagforbundet og fagbevegelsen å ha et tett og godt samarbeid. Det var LO som startet Ap i sin tid. Det er ikke et motsetningsforhold her.

– Forbundsleder Mette Nord sitter i Aps sentralstyre. Er ikke dette samrøre?

– Det er en helt annen diskusjon og har ikke noe med dette å gjøre. Hvem Ap velger inn er opp til Ap. Mette Nord er en aktiv Ap-politiker, sier Jensrud.

Fagforeningsmillioner

Det er ikke småpenger som finner veien over Youngstorget i valgår. I 2021 ga LO sentralt 23 millioner kroner til Ap, Sp og SV. Mest fikk Arbeiderpartiet, med 15 millioner kroner. SV fikk 5 millioner og Senterpartiet 3 millioner. På toppen kommer de årlige bidragene. I mellomvalgår siden 2016 har Fagforbundet gitt om lag 3,8 millioner kroner til Ap til sammen.