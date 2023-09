Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er har vært en «wake up call» for oss og for større deler av samfunnet. Det er ingen tvil om at vi vil stramme inn på vårt regelverk, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

Sunde er Sindre Finnes’ nærmeste leder, har personalansvar for Finnes og er sammen med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, en av Norsk Industris fremste talspersoner.

Finnes handlet aksjer og børsinstrumenter i nær alle av Norsk Industris medlemsbedrifter på børs. Instrumentene er klare veddemål som gir ekstra avkastning på kursutviklingen i aksjene.

I flere tilfeller veddet Finnes på at medlemsbedriftene ville falle på børs. I en kommentar til dette sa Lier-Hansen til E24 onsdag kveld:

– Handlene er et brudd på lojalitetsplikten.

Men Finnes har «ikke eksplisitt» brutt Norsk Industris regelverk, understreker Sunde overfor DN.

– Min sjef uttrykte godt frustrasjonen over saken, selv om han ikke mener lojalitet i juridisk forstand. Han mener illojalt i forhold til bedriftene. Egentlig bør det være logisk at Finnes ikke burde gjort handlene, sett i ettertid. Uansett regelverk. Men når vi først har et regelverk, må vi bare innse at dette ikke har vært klart nok, sier Sunde, som sitter i ledelsen med Lier-Hansen.

Ikke tilbakevirkende effekt

Ifølge ham har ikke Finnes hatt spesifikke formuleringer i arbeidskontrakten som har forhindret ham i å handle aksjer. Bedriftens etiske regelverk forbyr kjøp av aksjer på innsideinformasjon, men Finnes har aldri hatt innsideinformasjon gjennom jobben, garanterer Sunde.

– Vi er lite komfortable med hele saken. Og det blir jo ikke bedre med bruk av «bear»-produkter, som betyr at man vedder på at aksjekursen hos et medlem skal falle. For vi jobber for medlemmenes beste, det er derfor de betaler for å være medlem. Nytt regelverk vi legger frem til styrebehandling vil ikke tillate slikt. Punktum, sier Sunde.

– Samtidig må jeg minne på at vi lever i et rettssamfunn. Nye regler kan jo ikke få tilbakevirkende effekt, legger han til.

Sunde sier de hadde styremøte tirsdag denne uken, og ble enige om å legge frem skjerping av det etiske regelverket, herunder aksjehåndtering.

– Vi vil ikke ha en mening om vi helst skulle vært denne saken foruten eller ikke, men det er åpenbart at regler er blitt tøyd og bøyd altfor lenge rundt om i hele samfunnet. Nå får vi læring, og det er klart at vi må jobbe med både kulturen og regelverket knyttet til aksjehandel, sier Sunde.

Han mener Norsk Industri ikke er alene om å måtte gå i seg selv og skjerpe reglene.

– Vi har fått mange paniske henvendelser fra andre organisasjoner som vil justere sine regler og lurer på hvor vi lander, sier han.

På hjemmekontor

Sunde sier han siden forrige torsdag har snakket med Finnes fem–seks ganger om dagen, og senest en halvtime før DN intervjuer ham. Sunde har selv stått i medienes søkelys etter at visse sms-er ble utvekslet mellom ham og statssekretær Anne Grethe Erlandsen før koronanedstengingen høsten 2020.

– Jeg har selv opplevd å bli kjørt av media, og som arbeidsgiver vil jeg hegne om ham. Finnes må selv rydde opp i det han nå har gjort, og hos Norsk Industri skal vi se på våre egne regler og arbeidskultur.

Norsk Industri har sett på Sindre Finnes’ egen liste over aksjehandlene han gjorde i perioden da kona Erna Solberg var statsminister, og ser at omkring 1900 av de 3640 handlene ble gjort under koronapandemien. Dette velger organisasjonen «å vurdere separat» når de skal vurdere Finnes’ aksjehandel, men Sunde sier blant annet at det i fremtiden ikke vil bli mulig å bruke arbeidstiden i Norsk Industri på storveis aksjehandel.

– Finnes' aksjehandel har trigget en diskusjon i Norsk Industri om bruk av arbeidstid, og at vårt forhold til medlemmene kan påvirkes av aksjeeierskap og at vi tar dette på stort alvor, sier Sunde.

Når han stiller til intervju, er det for å forklare hva Finnes gjør på arbeidsplassen.

– En av Finnes’ hovedoppgaver er å følge de børsnoterte industribedriftene på børs, som ved å se deres presentasjoner når de legger frem kvartalstall. I tillegg skal han følge de store innkjøperne av produkter fra industrien, og i sum utgjør dette omkring 20 børsnoterte selskaper. Med fire kvartalsregnskap i året, vil det si at Finnes årlig følger 80 presentasjoner fra børsnoterte selskaper, sier han.

«Tallknuseren»

Siviløkonom Finnes er blitt kalt Norsk Industris tallknuser, men Sunde sier Finnes’ arbeid i like stor grad går ut på å plukke nyheter om medlemsbedriftene.

– Sammenholdt med makrostatistikk lager Finnes underlag som Norsk Industris ledelse og jeg bruker i det daglige.

Både Finnes og Sunde har jobbet for Norsk Industri siden etableringen i 2006. Sunde legger til at han har vært Finnes’ nærmeste sjef siden organisasjonen la om strukturen for 13 år siden.

– Finnes’ arbeid – som jeg har bedt ham om å gjøre – har gjort at han har en kompetanse om utstederne av disse aksjene, sier Sunde.

Flere av Finnes' favorittaksjer er utstedt av Norsk Industris børsnoterte medlemmer. Så som: Kongsberg Automotive, Nekkar, Nel, Nordic Mining, Norsk Hydro, Vistin Pharma og Yara. Flere av disse er blant de aller mest omsatte aksjene på Finnes' handelsoversikt, og han har i tillegg kjøpt instrumenter som gir ekstra gevinst om aksjekursene skulle gå opp eller ned, avhengig av hvilken retning han selv har satset på.

Oversikten viser at han handlet over 500 ganger i rene Norsk Hydro-aksjer eller Norsk Hydro-relevante papirer. Omkring halvparten av disse transaksjonene er gjort i kortsiktige veddemål på Norsk Hydros aksjekurs med en ekstra kursdimensjon, mens det blant halvparten av handlene i den faktiske Norsk Hydro-aksjen er 154 salg og 133 kjøp.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt hatt tilgang på kurssensitiv informasjon gjennom jobben, som min arbeidsgiver har bekreftet i mediene, sa Sindre Finnes i en uttalelse tirsdag.

Om handelen under pandemien sa Finnes:

– Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon.