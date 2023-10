Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag vedtok Stortinget følgende forslag fra Rødt som kan bety slutten på denne muligheten for å gi anonym støtte til politiske partier.

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag til endring av partiloven som sikrer at reelle bidragsytere av bidrag over de beløpsgrenser som loven fastsetter, innberettes og offentliggjøres. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at utredningen er gjennomført», heter det i vedtaket.

Dagbladet omtalte saken først.

– Jeg er glad forslaget får et så bredt flertall bak seg. Det viser at vi dele noen demokratiske kjerneverdier. Synd det ikke ble enstemmig, sier Aps parlamentariske nestleder, Lene Vågslid.

Stemmetallene var 85 for, 16 mot – alle unntatt Frp stemte for forslaget.

– Frp sendte allerede i desember 2021 brev til Partilovnemnda der vi ba om en utredning av hvorvidt loven og regelverket rundt partifinansiering følges av alle partier og givere. Vi mener det er behov for klargjøringer av regelverket og har nå på nytt henvendt oss til Partilovnemnda og etterlyst svar på vår henvendelse. Vi mener dermed ikke det var behov for å stemme for forslaget som ble votert over i Stortinget, sier nestleder i Frp, Hans Andreas Limi.

Ingen vet hvor pengene kommer fra

Leder i Rødt Marie Sneve Martinussen mener at anonyme pengestrømmer til partiene kan rokke ved demokratiets grunnvoller.

– Rødt har fått et viktig gjennomslag om at regjeringen nå må ta tak i lovverket for partifinansiering for å holde amerikanske tilstander unna norsk politikk, sier Martinussen.

Aksjon for borgerlig valgseier ble den suverent største enkeltstående bidragsyteren under høstens valgkamp. DN har tidligere skrevet at Fremskrittspartiet fikk 250.000 kroner i valgkampbidrag fra ABV i 2021. I år har de mottatt 12 millioner kroner.

