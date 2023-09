Artikkelen fortsetter under annonsen

Sindre Finnes' transaksjonsliste ble forrige fredag offentliggjort av Høyre. Den inneholder navn på aksjer, dato for handel og antall aksjer på over 3640 ulike gjennomførte transaksjoner mens Erna Solberg var statsminister.

Listen mangler informasjon om hvilke beløp Finnes handlet for og klokkeslett for handler. Dessuten var kursdata for Finnes' omfattende derivathandel utelatt – det betyr at en tredjedel av handlene er en svart boks for offentligheten.

DNs gjennomgåelse av Finnes’ handler i enkelte papirer tyder dessuten på at det er avvik i listen. Det kan for eksempel skyldes dobbeltføring eller manglende registrering.

Nå ønsker et Frp, Ap, Sp, SV, Venstre, MDG, Rødt at Høyre utleverer en komplett liste.

– Høyres anliggende i denne saken er Erna Solbergs habilitet. Hyppig, kortsiktig handel vil trolig uansett gjøre henne inhabil dersom hun har deltatt i behandling av saker som kan ha tilstrekkelig påvirkning på det aktuelle selskapet. Klokkeslett og nøyaktige beløper vil neppe påvirke dette, sier Erna Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen og legger til:

– Vi vil derfor ikke ta initiativ fra Høyres side til noen ny sammenstilling, og har hele tiden tatt høyde for, og informert om, at det kan være enkelte feil eller mangler i den som er gitt ut. All dokumentasjon som ble brukt til å sammenstille listen er returnert til Sindre Finnes, slik det også fremgår av tidslinjen vår. Spørsmål om detaljer knyttet til transaksjonene må derfor rettes til Sindre Finnes.

Krever tilgang til informasjon

Medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Audun Lysbakken i SV mener kursdata og beløp er relevant informasjon, og fordi lovavdelingen har pekt på at omfang og verdi er viktig for vurderingen av habilitet:

– Så det er naturlig at listen oppdateres så vi kan få den fulle oversikten. SV har allerede foreslått at vi skal be om en skriftlig redegjørelse. I en sånn redegjørelse vil det også være naturlig at komiteen får oversendt listen, og at vi ber om at den oppdateres med kurs og tidspunkt, sier Lysbakken og legger til:

– Når det er sagt, står ingenting i veien for at Høyre gir dette ut til media før vi i kontrollkomiteen ber om det. Den usikkerheten som er rundt listen, både når det gjelder tiden det tok å lage den og opplysningene som mangler, bør Høyre se seg tjent med å bringe klarhet i raskest mulig.

Grunde Almeland (V) skal lede kontrollkomiteens arbeid med saken, og sier at Venstre og han «hele veien hatt en klar oppfordring til Solberg om å være så åpen som mulig når det gjelder alle forhold som kan belyse hennes habilitetsbrudd, spesielt knyttet til Finnes sine aksjekjøp».

– Solberg vil få mulighet til å legge alt på bordet både i en redegjørelse til kontrollkomiteen og i åpne høringer senere i høst. Nøyaktig hvordan komiteen går frem i Solbergs sak, og hva vi kan be om å få tilgang til, vil komiteen diskutere og bli enige om i vårt møte på tirsdag, sier han.

Senterpartiets mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen Nils T. Bjørke kaller dette for en så spesiell sak, nettopp derfor må Høyre legge frem all informasjonen de har.

– Jeg hadde forventet at vi skulle fått alt av informasjon. I stedet har ting kommet litt gradvis hele veien i denne saken, og da får jeg en dårlig følelse. Habilitet er et viktig spørsmål. Skal en få gjenopprettet tilliten, må man gå skikkelig inn i det, sier Bjørke og understreker:

– Vår jobb er å få frem all relevant fakta. Det er snakk om store mengder materiell. Hvordan vi skal håndtere dette på en god måte må vi ta en runde på i komiteen når vi er samlet.

Nødvendig med oppdatert liste

Nestleder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er enig. En komplett liste bør leveres til Stortinget.

– Frps holdning er at kontroll- og konstitusjonskomiteen må ha tilgang til all informasjon for å se om både Erna Solberg og Anniken Huitfeldt har vært inhabile i behandling av sakene. En forutsetning for å gjøre dette, er en komplett liste over de transaksjonene Sindre Finnes har foretatt i den perioden Solberg satt som statsminister.

Limi sier at Huitfeldt allerede har fått spørsmål fra komiteen om hennes manns aksjehandel og habilitet. Det samme vil Solberg få, opplyser Limi.

– Man trenger den detaljerte informasjonen for å gjøre vurdering av habilitetsspørsmålene. Vi må forvente å få en komplett liste, og det må kontrollkomiteen ha for å se på habilitetsspørsmålet. Det andre som kan dreie seg om innsidehandel – det er det Økokrim som må kreve.

Ap-representant Rigmor Aasrud sier seg enig i kravet.

– Det er helt nødvendig at Erna legger frem en oppdatert liste som inneholder alle opplysninger om mannens aksjekjøp og salg. Og da mener jeg alle opplysninger, sier Aasrud og understreker samtidig:

– Det vil være helt nødvendig at disse opplysningene kommer frem før kontrollhøringen.

KrF har ikke besvart DNs henvendelse.

Ikke kvalitetssikret

Sindre Finnes fikk hjelp av sin gode venn og advokat John Christian Elden og Høyres spesialrådgiver Lars Øy til å lage listen som viste Finnes' 3640 handler mens Erna Solberg var statsminister.

Det gikk frem av Høyres tidslinje, som ble lagt frem denne uken. Ifølge tidslinjen ble Øy forrige onsdag bedt av Solberg om å hjelpe Finnes med å lage en «samlet oversikt», en jobb som tok hele dagen. Solberg understreket overfor sin ektemann at listen måtte være «komplett og korrekt».

Ifølge Finnes hadde han en gevinst på 1,8 millioner kroner. Listen og informasjonen om gevinst er ikke kvalitetssikret av uavhengige instanser.

Via sin advokat Thomas Skjelbred, pekte Finnes på tidspresset i et svar torsdag ettermiddag.

– Flere medier påpeker i dag at listene ikke har nødvendig presisjon og etterrettelighet. Dette må ses i lys av det tidspresset og emosjonelle situasjonen Finnes befant seg i da disse ble utarbeidet.

«Ikke et korrekt bilde»

Partileder og stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen fra Rødt krever ytterligere informasjon fra Høyre og Erna Solberg.

– Vi vil at de utarbeider og offentliggjør en like komplett liste over investeringene til Solbergs ektefelle som det utenriksministeren har gjort, og frigir all relevant ligningsinformasjon om eierskap og inntekter fra aksjer og andre finansielle instrumenter fra Solbergs husholdning, inkludert fra Solbergs ektefelle, fra hvert år hun var statsminister.

Hun mener at Høyre har ansvaret og sikre åpenhet i saken.

– Velgerne fikk ikke et korrekt bilde av aksjehandlene og mulige habilitetsproblemer fra Høyre før valget, fordi det skulle lages en «helhetlig, komplett og korrekt» liste først. Nå viser det seg at den listen som ble laget og offentliggjort uansett er mangelfull, og at informasjon som ligger i råmaterialet kan ha blitt tatt vekk.

Også MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg mener at det ikke er noe grunn til at en mer detaljert liste ikke skal utleveres.

– Alle fakta må på bordet. Tidslinjen til Erna har vist seg å være mangelfull. Det kommer hele tiden nye mediesaker om aksjekjøpene. Å oppdatere listen med all relevant info burde være en «no-brainer», sier hun.