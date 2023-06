Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjonistene sto klare med bannere, kamprop og flagg da statsrådsbilene kjører forbi på vei til statsråd fredag.

– Vi ble lovet endring, vi ble lovet at menneskerettighetene våres skulle respekteres. Likevel har ingenting skjedd. Nå er vi her for å vise at så lenge menneskerettighetsbruddet pågår, blir det aldri stille! Sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund, som er det største partiet på Sametinget.

– Vi gi oss ikke før vindturbinene på Fosen rives og landet er tilbakeført til reindriften, sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi, leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Etter statsråd varsler aksjonistene at de går videre til Statsministerens kontor for å etablere blokade og sette opp lavvoer.

De planlegger å overnatte utenfor Statsministerens kontor de siste timene frem mot 3. juni da det har gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.

I en pressemelding skriver aksjonistene at de har med seg soveposer og lenker, og at de ikke vil flytte seg dersom politiet ber dem om det.