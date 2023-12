Her er det Fosen-aksjonistene (f.v.) Matilde Marjala, Iben Skog Erlandsen, Elvira Gomez Snerte, Karoline Hem Wiken som demonstrer utenfor Olje- og energidepartementet i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.

Foto: Rodrigo Freitas/NTB