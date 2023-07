Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra oversikten Partifinansiering.no kommer det frem at Fremskrittspartiet har mottatt en donasjon på fem millioner kroner fra aksjonsgruppen «Aksjon for borgerlig valgseier». Gruppen er omstridt fordi den ikke offentliggjør hvilke aktører som står bak pengegavene. Et lignende bidrag skapte oppmerksomhet også i forbindelse med forrige valgkamp i 2021.

Heller ikke nå kan grupperingens talsperson Ole Gunnar Hauso si noe om hvem som står bak, når DN tar kontakt.

– Hvor kommer pengene fra?

– Vi har samlet inn pengene og ber om pengegaver i annonser. Det er privatpersoner som donerer til oss og som vi donerer videre, sier Hauso til DN

Han presiserer at forretningsfører, som er en advokat i Oslo sentrum, kjenner til hvem som er donorer, men ikke formidler det videre til resten av aksjonsgruppen.

– Vi vet av erfaring at eneste interesse hos venstresiden er hvem som har gitt pengene. Vi har laget dette skillet for å få snakket om politikk, sier Hauso.

Frp takker ja

Frp skriver i en melding som ble lagt ut på partiets nettside like før helgen at det vil bruke pengene for å drive valgkamp mot LO-dominansen hos særlig Arbeiderpartiet.

– Bidragene vil bidra til å jevne ut noe av forskjellen mellom de store overføringene som Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden får fra sine venner i fagbevegelsen, sier generalsekretær og stabssjef Finn Egil Holm i meldingen.

DN har bedt om en kommentar fra Holm, og da henviser han til denne meldingen, som ble publisert fredag ettermiddag.

Ole Gunnar Hauso argumenterer også med at partiene på venstresiden fortsatt mottar store millionbeløp fra LO-forbund, mens NHO har sluttet å gi penger til høyresiden. Fagforbundet har for eksempel gitt 6,5 millioner kroner til Arbeiderpartiet før sommeren.

Hauso mener personfokuset rundt støtten til høyresiden er at argument for å skjule hvem bidragsyterne er. Det til tross for at enkelte partier tidligere har takket nei til støtten.

– Er det for å unngå omtale rundt personer?

– For å unngå mobbing. Du ser hvordan (Stein Erik, red.anm.) Hagen omtales når han gir sine pengegaver til Høyre, sier Hauso.

I juni ble det kjent at Hagen-familien gjennom Canica as har gitt to millioner kroner til Høyre foran årets valgkamp.

Hauso sier videre at han tror Frp vil ta imot pengene og at det er innrapportert til SSBs oversikt over partifinansiering.

Ekspert: Bør takke nei

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap og er leder av Partilovnemnda. Han sa til VG i 2021 at det skal være åpenhet om hvem som finansierer de politiske partiene, og at det er forbudt å motta gaver fra anonyme eller utenlandske givere eller fra offentlige selskaper.

På spørsmål fra VG i 2021 om partiene «bør» si nei til gaver fra slike aktører, svarte Smith:

– Ja, dersom de ønsker å opptre å tråd med intensjonen i lovverket som gjelder, så vil nok dette være et godt råd.