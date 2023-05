Norge er på skattetoppen i Europa for eiere og selskaper. Nå ber Høyre-topp regjeringen vurdere en «interessant» byttehandel Ferske tall viser at bare to OECD-land i Europa har høyere skatt på selskaper og deres eiere enn Norge. – Skattetrykket for norske eiere er i ferd med å bli veldig høyt, sier Høyre-topp Helge Orten.

2 min Publisert: 08.05.23 — 16.57 Oppdatert: 14 timer siden