Artikkelen fortsetter under annonsen

I en pressemelding opplyser aksjonsgruppen at det har fått inn nye to millioner kroner til Frps valgkamp denne høsten. Gruppen er omstridt fordi den ikke vil opplyse hvem som er de reelle giverne av midlene til det politiske partiet.

– Det er gledelig å konstatere at oppslutningen omkring vår forening er økende og at pengestøtten til vårt arbeid fortsetter å strømme inn, sier talsperson for foreningen Ole Gunnar Hauso i pressemeldingen.

I juli fikk Frp den første overføringen fra aksjonsgruppen, og det er bare to uker siden forrige overføring, som da var på fem millioner kroner. Totalt er Frp blitt sponset med 12 millioner kroner.

– Vi har samlet inn pengene og ber om pengegaver i annonser. Det er privatpersoner som donerer til oss og som vi donerer videre, uttalte Hauso til DN i juli.

Nå skriver Hauso i pressemeldingen:

– Årsaken til den brede støtten må være at folk på borgerlig side har oppdaget den økonomiske skjevheten i valgkampstøtten som har eksistert i en årrekke mellom de politiske partier på venstre og høyre fløy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viser til partifinansiering.no og kommer med følgende påstand:

– Venstresiden har siden 2017 mottatt 113,5 millioner mer i pengestøtte sammenlignet med de borgerlige partiene. Den skjulte millionstøtten som Ap mottar fra Fagforbundet – blant annet i form av betalte annonsekampanjer – kommer i tillegg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.