Styret i foreningen «Aksjon for Borgerlig Valgseier» har besluttet å gi nye fem millioner kroner i økonomisk støtte til Frp fra bidrag som foreningen har mottatt fra et økende antall støttespillere.

Det fremgår av en pressemelding torsdag.

– Støtten vi har mottatt er en anerkjennelse av aksjonen og arbeidet som vi gjør for å sikre fremtiden til kommende generasjoner, sier styremedlem og talsperson for foreningen, Ole Gunnar Hauso.

Aksjonsgruppen opplyser at i den grad de får inn økonomiske bidrag utover egen drift, vil disse bli overført til borgerlige partier. Frem til nå er det kun Frp som har takket ja til bidrag fra foreningen.

«Vi er blitt beskyldt for å omgå partiloven fordi våre økonomiske støttespillere ikke blir offentliggjort. LO og fagforbundene oppgir heller ikke navnene på sine medlemmer som i løpet av de siste fem årene har bidratt til å finansiere venstresiden med over 180 millioner kroner», heter det i meldingen.

«Politisk samrøre»

Aksjonsgruppen anklager også Arbeiderpartiet, LO og fagforbundene for å drive med «politisk samrøre» og som gruppen mener er en i strid med partiloven.

«Føringer eller slike bindinger eksisterer ikke mellom «Aksjon for Borgerlig Valgseier» og de borgerlige partier. Hva vi står for og arbeider for kommer klart og tydelig frem på vår hjemmeside», skriver gruppen.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet har tidligere sagt til DN at det er en vesentlig forskjell:

– Vi får støtte fra Fagforbundet og Fellesforbundet som mener vår politikk er den beste. Det er noe vi mottar etter demokratiske prosesser med full åpenhet, og det er stor demokratisk åpenhet i medlemsorganisasjonen. Hvor pengene kommer fra, kan ettergås av våre politiske motstandere og offentligheten, svarer Stenseng.

– Suspekt

André Nerheim, leder for politikk og samfunnskontakt i LO, reagerer på aksjonsgruppens anklager.

– Når LO støtter politiske parti er det etter åpne prosesser i våre demokratisk valgte organ. Her er det ikke noe hemmelighold og pengene kommer fra kontingenten. Det er noe helt annet å motta ti millioner kroner fra totalt anonyme givere.

Nerheim påpeker videre at det er en grunn til at de andre partiene fra politisk side takker nei til donasjonene fra aksjonsgruppen:

– Hvem vet hvor de pengene kommer fra? Er det fra kriminelle miljøer, hemmelige losjer eller utenlandske interesser i Norge? Dette er nok noe av det mest suspekte som har skjedd i norsk valgkamp og demokrati.

Nerheim etterlyser at valglovsnemnda tar en grundig kikk på regelverket.

