– DNs gjennomgang viser at Huitfeldts forklaring blir stadig mer uryddig og tilliten til utenriksministeren svekkes ytterligere.

Det sier Frps nestleder Hans Andreas Limi etter DNs funn mandag som går på tvers av det utenriksminister Anniken Huitfeldt gjentatte ganger har fortalt offentligheten: At ektemannen Ola Flems aksjehandel ikke baserer seg på innsideinformasjon, men på en ukentlig modellportefølje fra et analysebyrå.

DN har sammenlignet Flems aksjehandler med Investtech-porteføljens sammensetning i perioden kona har sittet som utenriksminister. Flem har i mer enn halvparten av aksjetransaksjonene handlet uavhengig av porteføljen.

Dette sa Huitfeldt om Investtech – Ikke alle aksjekjøpene handler om disse rådene, men de fleste handler om det, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på Politisk kvarter på NRK om ektemannen Ola Flems kjøp og salg av aksjer. Hun uttalte seg også om handlene på Dagsnytt 18 og Dagsrevyen.

– Vi anbefaler at hun går av som utenriksminister. Dette blir for uryddig og uten tillit, fortsetter Limi overfor DN.

Til VG sier Limi:

– Huitfeldt holder tilbake informasjon, og hun endrer forklaring. Denne saken er nå der at den svekker tilliten både til politikken generelt, og til vårt politiske styringssystem, sier Limi til VG.

– Bekymrer meg

Stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Kreken Almeland, sier det er mer aktuelt nå enn tidligere for kontrollkomiteen å gå dypere inn i Huitfeldt-saken etter valget i høst.

– Svekker dette Huitfeldts forklaring?



– Det bekymrer meg at det stadig kommer nye opplysninger som gjør at utenriksministeren selv må endre egen forklaring. Det gjør selvsagt at også jeg stiller spørsmål ved troverdigheten ved det hun har sagt hittil. Så er det sånn at det er en generelt god idé, når man kommer opp i en sånn sak, å si alt det man vet med en gang. Når kontrollkomiteen har opprettet en sak, vet hun at slike spørsmål vil komme, og at det er noe vi vil komme til bunns i.

Venstre-politiker Grunde Kreken Almeland mener det ikke hjelper Huitfeldts troverdighet at hun stadig må endre forklaring. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Påvirker dette tilliten til utenriksministeren?

– Ja, i utgangspunktet så er det en stor jobb å vise at du er tilliten verdig når du har gått på et så alvorlig regelbrudd. Det hjelper ikke hvis du stadig må endre historien din. Spesielt når man gir inntrykk av, eller sier, at man skal legge alle kortene på bordet. Når man ikke gjør det, teller det ikke positivt, sier han.

– For kontrollkomiteen vil hun få mulighet til å forklare dette tydelig når vi skal ha høring senere i høst. Da er det også relevant å spørre om dette er forklaringen statsministeren har fått fra henne, og om statsministeren visste om det DN nå avslører, sier Almeland.

– Problematisk

Rødts representant i kontrollkomiteen, Seher Aydar, sier at DNs avsløring svekker tilliten til Huitfeldts forklaring.

– Det vil jeg si. Hun har fortalt at de fleste beslutningene var knyttet til Investtech-porteføljen. Hvis det DN skriver stemmer, er det beviselig galt. Det er enda en sak vi er nødt til å komme til bunns i og få svar på, sier hun.

Aydar sier at DNs avsløring gir grunnlag for ytterligere undersøkelser fra kontrollkomiteen.

– Så håper og forventer jeg en god redegjørelse fra henne, for det nytter ikke at vi først får høre noe på en pressekonferanse, så at vi får avsløringer i media etterpå. Nå trenger vi at alle kortene kommer på bordet.

– Det virker som at Huitfeldts ektemann har drevet aktiv spekulasjon. Da er det umulig å vite om informasjonen han har basert sine beslutninger på. Det syns jeg er en annen virkelighet enn det vi ble fortalt til å begynne med. Det er problematisk, sier hun.