– Vi føler at vi ikke gode svar på flere av de helt sentrale spørsmålene. Vi synes også det er merkelig at statsråden ikke har fått kunnskap om habilitetsvurderingen hennes statssekretær ba om, sier partileder Sylvi Listhaug i en uttalelse.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte 23. juni en liste med 19 oppfølgingsspørsmål til kunnskapsministeren om da hun unevnte vennen Frode Elgesem til leder for Wergelandsenteret. Nå har Brenna sendte sine svar tilbake til komiteen.

FrP-leder Sylvi Listhaug har tidligere tatt til orde for at regelbruddene Brenna har begått er såpass alvorlige at hun burde vurdere sin stilling.

– Vi får heller ikke gode svar på hvorfor statssekretæren plutselig ba om å få habiliteten sjekket våren 2023 etter å ha vært en del av regjeringsapparatet siden 2022 og allerede har vært med å behandle et statsbudsjett. Vi mener det fortsatt mangler så mange svar fra Brenna at det er behov for å åpne kontrollsak i Stortinget, slik at vi får stilt alle relevante spørsmål, sier partileder Sylvi Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med svarene fra Tonje Brenna.

Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H) sier Høyre har fått svarene de har etterspurt.

– Vi trenger litt tid på å vurdere om det bør opprettes kontrollsak eller om vi skal sette strek. Brennas sak er isolert sett godt nok opplyst overfor Stortinget. Men vi har fortsatt tvil om regjeringens rutiner er gode nok. Vi venter fortsatt på svar fra Støre, sier Frølich.

Han sier at komiteen vil ta endelig stilling til saken i august.

Orientert samme dag

I svaret til Stortinget skriver Brenna at hennes statssekretær, Sindre Lysø, ønsket en vurdering av sin habilitet for å vite hvordan han skulle forholde seg til en eventuell sak knyttet til Utøya eller Støttegruppen for 22. juli. Dette fordi han hadde nære relasjoner til AUF-ledelsen.

Ifølge Brenna ba Lysø om et notat om bevilgninger og søknader knyttet til freds- og menneskerettighetsenterne, noe han ikke kunne motta fordi han var inhabil.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H).

«Departementsråden etterspurte derfor Lysøs konklusjon på habilitetsvurderingen. Den 16. mai 2023 meddelte statssekretæren muntlig til departementsråden at han var enig i vurderingen av sin habilitet. Jeg ble orientert om dette samme dag», skriver Brenna.

Da Brenna ble kunnskapsminister opplyste hun i en samtale med departementsråden at advokat Frode Elgesem var en person man måtte være obs på relatert til habilitet, da de var venner.

Det har også kommet frem at Elgesem selv, i en sms sendt i mars i år, oppfordret Brenna sjekke opp sin habilitet overfor ham.

Brenna svarte at hun selvsagt skulle at «alt slikt var i orden».

Bare ni dager etter at hun svarte Elgesem på sms, mottar Brenna et notat fra embetsverket med forslag til navn for å fylle ledige styreplasser til Wergelandsenteret. Elgesem sto ikke på listen, men hun trekker i en diskusjon med politisk ledelse frem Elgesem.

13. april utnevner hun sin gode venn som styremedlem i Wergelandsenteret.

Svarer ikke

Brenna har ikke villet si hvem i politisk ledelse som først foreslo Elgesem. Det vil hun heller ikke svare kontrollkomiteen på.

«Som omtalt i min redegjørelse av 27. juni 2023, er det mitt ansvar at vi diskuterte Elgesem, at jeg foreslo Elgesem, og at jeg utnevnte Elgesem. Dette burde jeg ikke gjort uten at jeg først hadde gjort en grundigere vurdering av min habilitet overfor ham», skriver Brenna.

Kontrollkomiteen ville også vite hvorfor hun ikke fulgte rådet fra Elgesem om å sjekke habiliteten overfor han. Brenna svarer at hun tenkte at hun var habil også etter denne oppfordringen.

– Denne vurderingen burde jeg åpenbart gjort på en grundigere måte.

Som DN har omtalt ble ikke denne sms-en en del av vurderingen da Brenna til slutt ba om en habilitetsvurdering. Vurderingen konkluderte med at hun var habil.

Beklager

Komiteen har spurt Brenna om hvorfor hun ikke ga all informasjon til de som skulle vurdere habiliteten hennes.

Advokat Frode Elgesem gjorde Brenna oppmerksom på at hun burde sjekke hennes habilitet overfor ham i en sms.

– Jeg hadde tenkt over og gjorde rede for de vanlige spørsmålene som stilles, som hvordan vi ble kjent, hvor ofte og i hvilke sammenhenger vi har truffet hverandre, hva vi snakker om når vi møtes, hvor ofte vi har hatt kontakt og ved hvilke anledninger osv. Da jeg leste vurderingen fra embetsverket som anså meg som habil overfor Elgesem, tenkte jeg grundigere over relasjonen og dens karakter og bakgrunn, svarer Brenna og utdyper:

– Jeg kom da til at den beskrivelsen jeg hadde gitt til embetsverket ikke fullt ut reflekterte det særskilte ved vår relasjon, og konkluderte etter en helhetsvurdering med at jeg var inhabil overfor Elgesem. Jeg har ikke holdt tilbake informasjon overfor embetsverket, men gjorde nye refleksjoner rundt relasjonen som ble avgjørende i min helhetsvurdering, skriver Brenna.

I brevet til komiteen beklager hun at sms-en mellom henne og Elgesem ikke ble journalført.

Etter det DN kjenner til ha kontroll- og konstitusjonskomiteen planlagt for å møtes tirsdag neste uke for å drøfte svarene fra og saken mot Brenna.