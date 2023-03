Artikkelen fortsetter under annonsen

– Konsesjonen som ble gitt, skjedde ikke på vår vakt, sier Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp, til TV 2.

I 2016 ble første spadetak for vindparkene på Fosen tatt, med Høyre og Frp i regjering. Frp hadde Olje- og energidepartementet gjennom hele byggeperioden.

Halleland mener likevel at partiet ikke har noe medansvar for det som har hendt.

– Vi har ingenting å beklage.

– Høyesterettsdommen handler om prosessen i forkant. Det ble gitt konsesjon av de rødgrønne, det ble levert en klage som ble behandlet og forkastet av de rødgrønne. Alt dette ble avgjort før vi kom til regjeringskontorene. Det var bare naturlig at vi så til at den forrige regjeringens vedtak ble gjennomført, fortsetter han.

Torsdag, over 500 dager etter dommen fra Høyesterett, beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor reineierne på Fosen og innrømmet at konsesjonsvedtaket innebærer et menneskerettighetsbrudd.

Høyre, Venstre og KrF, som også satt i regjering mens vindparkene ble bygget, har alle ment at det var rett å beklage.