Ingen stiller spørsmål ved hans solide politiske erfaring. Men kunne Frp også trengt litt fornyelse? Limi smiler litt over spørsmålet.

– Jeg mener jeg fortsatt har mye å bidra med for å utvikle partiet, selv om jeg er blitt mer voksen enn jeg var da jeg startet i 1979, sier han til NTB.

Han var bare så vidt ferdig med russetiden da han var med å stifte fylkeslag for FpU i Telemark. Det er blitt mange år i politikken, pluss et avbrekk på 20 år i næringslivet. De siste årene har han markert seg som Frps finanspolitiske talsperson.

Vil bygge opp partiet

På spørsmål om hva slags nestleder partiet nå får, vektlegger han å kunne bidra med stabilitet og å bygge opp partiet. Tiden i regjering var «utrolig krevende», både politisk og ressursmessig, påpeker Limi.

– Vi brukte alle ressursene vi hadde på regjeringsapparatet. Vi fikk ikke tid til å drive organisasjonsutvikling, sier han.

De siste par årene har dreid seg om organisasjonsutvikling, rekruttering, skolering og å sørge for å få flest mulig på lister til kommunevalget.

– Da tenker jeg at det kanskje er naturlig at partiet ikke nødvendigvis ønsker en stor fornyelse i ledelsen, men en kontinuitet, og at det arbeidet skal fortsette. Så kan det være helt annerledes om to år, sier han.

– Teoretiske stortingsdebatter

Søndag overtar Limi som nestleder i Frp etter Ketil Solvik-Olsen, som tidligere i år ga beskjed om at han ville prioritere familien fremfor partiverv fremover.

Veteranen Limi er eneste nye tilskudd til partiledelsen. Sylvi Listhaug er ikke på valg, og Terje Søviknes skal fortsette som andre nestleder. Det er heller ingen utskiftinger i sentralstyret, bortsett fra vararepresentanter. I tillegg trer Bård Hoksrud inn for å representere stortingsgruppen, en plass Limi hittil har besittet.

Den påtroppende nestlederen mener årene i næringslivet er en verdifull erfaring å ta med seg. Limi var blant annet etableringsdirektør i Ica mot slutten av 2000-tallet.

– Det høres litt stygt ut å si at Stortinget er en boble, for det er ikke riktig. Men du lever på mange måter et veldig skjermet liv. Mange av debattene her har en teoretisk tilnærming. Da tenker jeg det er viktig å vite hvordan ting fungerer der ute, sier han.

Fra ja til nei til EU

Sylvi Listhaug satte foten ned for en ny EU-debatt i sin tale til landsmøtet. Frp har et erklært nei-standpunkt, mens tidligere regjeringspartner Høyre sier ja. Høyre har i løpet av det siste året gjort det klart at de vil jobbe for å løfte debatten igjen.

Limi sier han var på ja-siden i folkeavstemningen i 1994, men har nå snudd. Utvidelsen av EU og hvordan politikk og regelstyring har vokst, er mye av grunnen. Han mener også at EØS-avtalen tjener norske interesser godt nok.

Hva har dette å si for et nytt mulig regjeringssamarbeid?

– Jeg tror det vil gå fint. Det gjorde jo det forrige gang, sier Limi.

Spørsmålet om Frp skal søke regjeringssamarbeid igjen, blir tema etter valget til høsten. Da starter også arbeidet med å lage nytt partiprogram.

– Målet må være å få innflytelse igjen. Så må vi bruke litt tid på å diskutere med hvem og på hvilken måte, sier Limi.

Unngå å havne i Høyres skygge

I mellomtiden handler det om høstens valg. Limi mener Frp må være veldig bevisste på ikke å havne i Høyres skygge. Da blir det viktig å fronte Frps kjernesaker og standpunkter der partiet skiller seg ut – som statlig finansiering av eldreomsorgen. Også på valgfrihet og tillate private tilbydere vil Frp være tydeligere enn Høyre, mener Limi.

Han merker seg også fremveksten av Industri- og næringspartiet. Målingene varierer en del med tanke på oppslutningen og lekkasje fra Frp. Limi påpeker at partiet i stor grad har politiske saker som også Frp er opptatt av, og som han mener Frp har bedre løsninger på.

– Det er alltid en grunn til å være litt bekymret for politiske konkurrenter, at de kan stjele velgere fra oss.

