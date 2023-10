Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det blir veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger. Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier Almeland i en kommentar til NTB.

– Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene senere i høst og senere skal trekke konklusjoner i saken, sier han videre.

Almeland understreker at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal forsøke å kartlegge omfanget og hyppigheten av habilitetsbrudd, både i Solbergs sak men også om sittende regjerings håndtering av habilitetsregelverket.

– Det er Erna Solberg som har ansvaret for sin egen habilitet, og det er hvordan hun har håndtert dette ansvaret som er sentralt for komiteen i hennes sak, sier han.

Dette sa Sindre Finnes om egne aksjer i 2022 DNs Tore Gjerstad intervjuet Høyre-leder Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes under Arendalsuka 2022. 01:16 Publisert: 07.09.23 — 03:52

Audun Lysbakken (SV) mener svaret fra Statsministerens kontors (SMK) til kontrollkomiteen viser at aksjesaken blir mer og mer alvorlig for Erna Solberg (H).

– Det er flere nyttige avklaringer i dokumentene kontrollkomiteen i dag har fått fra Statsministerens kontor, sier Lysbakken.

SV-politikeren sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han tror Solberg burde gjort mer for å avdekke ektemannens aksjehandel.

– Som en rekke avsløringer har vist de siste dagene, er det god grunn til å spørre om hun ikke burde kontrollert og oppdaget aksjehandelen langt tidligere. Jeg mener Solberg opprinnelige forklaring er svekket. Mye tyder på at hun kunne gjort mer for å avverge skandalen selv, sier han.

Kontrollkomiteen venter fortsatt på svar fra Solberg selv. Fristen for å svare på komiteens spørsmål utløper tirsdag, og komiteen ventes derfor å ha et svar i løpet av dagen.

Lysbakken frykter at omfanget av habilitetsbruddene kan være større enn Solberg tidligere har gitt uttrykk for.

– SV ser fram til Erna Solbergs egen redegjørelse til kontrollkomiteen. Det er god grunn til å frykte at omfanget av habilitetsbrudd er større enn det ene Solberg selv har vist til. Det er dette som er kjernen i saken, og vi forventer en vurdering av omfanget i Solbergs redegjørelse.