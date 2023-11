Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har ikke utnevnt mine venner etter advarsler. Jeg har ikke med viten og vilje har brutt regler eller trosset eget embetsverk. Dette sier jeg ikke for å bortforklare, men jeg er opptatt av at fakta skal frem, sier Trettebergstuen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Juni i år gikk Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister som følge av at hun hadde foreslått og utnevnt tre venner til ulike styrer og verv.

I etterkant har Trettebergstuen sagt til DN at hun fulgte det hun mente var praksis i departementet, og at hun aldri hadde fått advarsler om at dette var feil.

– Mener du i dag det var rett at du gikk av, spurte saksordfører Grunde Almeland (V).

Anette Trettebergstuen forklarer seg om hva som skjedde da hun foreslo og utnevnte tre venner til styreverv da hun var kulturminister.

– Jeg mener det var rett at jeg tok min hatt og gikk, sier Trettebergstuen.

Trodde hun fulgte praksis

Trettebergstuen forklarer overfor Stortinget at det ble begått to feil da hennes venn Bård Nylund ble utnevnt til to verv, både til likestillingsutvalget og til Norsk Folkemuseum.

– Den viktigste feilen som jeg nå er klar over at jeg har gjort, er jo at jeg i det hele tatt spilte inn Bård Nylunds, sier Trettebergstuen.

I den første utnevnelsen var hun ikke klar over at den skjedde, og i den andre saken trodde hun at hun gjorde det rette. Hun trodde hun kunne foreslå navn selv om hun var inhabil overfor personen, så sant hun gikk ut av prosessen ved utnevnelse.

Ifølge henne ble også denne praksisen forklart til SMK fra både henne selv og embetsverket i departementet da de gikk igjennom Trettebergstuens saker i sommer.

Ifølge Trettebergstuen var det juristene på SMK som forteller både henne og embetsverket at man heller ikke kunne foreslå navn man var inhabil overfor.

– Dette var nytt for oss, sier Trettebergstuen.

Ut mot Støre

Samme dag som Trettebergstuen gikk av sa statsminister Jonas Gahr Støre at hun måtte gå av fordi hun hadde utnevnt venner til tross flere advarsler fra eget departement.

Saksordfører Almeland ville vite hvordan hun og statsministeren kunne ha så ulik oppfatning av hva som hadde skjedd.

– Jeg har ikke trosset eget embetsverk og jeg har heller ikke gått imot advarsler, sier Trettebergstuen.

Habilitetssakene til Anette Trettebergstuen Dette er sakene som gjorde at Anette Trettebergstuen trakk seg: Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styret til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Hun forteller om en episode hvor hun nevner overfor departementsråd Kristin Berge at Nylund var en mulig kandidat til Mannsutvalget. Ifølge departementsråden sier hun til Trettebergstuen at det ikke går fordi de er venner. Trettebergstuen sier hun ikke husker samtalen selv.

– Det er mulig det er den hendelsen det refereres til når det snakkes om advarsel, men det var ingen advarsel slik en advarsel fremstilles som, sier Trettebergstuen.

– Er det statsministeren har gjentatt til mediene er feil? spør Almeland.

– Jeg har ikke blitt advart. Jeg vet ikke hva statsministeren legger i de ordene. Det etterlatte inntrykket fremstiller det som noe annet enn det var. Det har vært med på å gjøre saken min mer belastende, sier Trettebergstuen.

Frps Carl I. Hagen ville vite om Trettebergstuen var forbauset over at Tonje Brenna, som også utnevnte en venn til verv, fikk fortsette som statsråd.

– Jeg skal ikke vurdere andres habilitetsfeil, jeg tok min avgjørelse.

Riksrett

Etter Trettebergstuens avgang mente jusprofessor Eirik Holmøyvik at Stortinget måtte vurdere riksrett mot Trettebergstuen fordi det kan ha vært gjentatte handlinger imot faglige råd i embetsverket og bevisste forsøk på å omgå reglene.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte habilitetssaken til Riksadvokaten.

Kontrollkomiteen vil ha en forklaring på hvorfor Støre sier Trettebergstuen fikk flere advarsler, mens hun selv sier hun ikke ble advart.

Svein Harberg i Høyre gjentok Støres egne ord, og spurte om det ikke bare var etterlatt inntrykk, men at det statsministeren ord som gjør saken mer alvorlig.

– Det er statsministeren som må svare for hva han legger i begrepene, men når ordene er blitt brukt så har jeg gjennom sommer og høsten blitt møtt med forståelse av jeg har gjort noe jeg bestemt ikke har gjort, sier Trettebergstuen.

Dragkamp i kulissene

DN har tidligere beskrevet dragkampen i kulissene da Trettebergstuen måtte gå. Her fortalte Trettebergstuen og hennes to statssekretærer, Gry Haugsbakken og Odin Bohmann, at de aldri hadde fått advarsler. De sier at de stilte spørsmål ved departementets praksis, men ble forsikret om at de gjorde det rette.

Departementsråd i Kulturdepartementet, Kristin Berge, sa til DN den gang at dette ikke var riktig forståelse av praksis:

Man kunne foreslå navn, men måtte gå ut av resten av prosessen hvis man var inhabil.

Audun Lysbakken i SV sier han har behov for å vite akkurat hvilken praksis som var den gjeldende forståelsen i departementet. Han spurte flere ganger om det var slik departementsråden beskriver det - eller slik Trettebergstuen oppfattet det.

– I møtet med SMK redegjorde departementsråden for at det var mulig å diskutere navn. Så la vi alle tilfeller på bordet der det hadde skjedd, svarer Trettebergstuen.

Lysbakken trekker frem saken rundt den foreslåtte utnevnelsen av Tina Stigler til Den Nasjonale Scene i Bergen. Stigler var en av personene Trettebergstuen hadde varslet departementet at hun var inhabil overfor. Stigler ble likevel foreslått av Trettebergstuen, og hun ga grønt lys til at Stigler kunne utnevnes.

– Betyr det at departementsråden deltok i en praksis som ikke er i tråd med den hun beskrev som praksis i departementet?, spør Lysbakken.

– Vi hadde i hvert fall en samtale der vi kom frem til at det ikke var mulig å gjennomføre dette med settestatsråd.

Tvil om inhabil

I juni erkjente Trettebergstuen at hun hadde vært inhabil i utnevnelsen av Renate Larsen til styret i Den Norske Opera og ballett. Dette var en av grunnene til at hun gikk av.

Nå er hun imidlertid i tvil om hun faktisk var inhabil.

– Det er min klare oppfatning at vennskapet ikke er så nært at det er inhabilitet, sier Trettebergstuen i dag.

Trettebergstuen og Renate Larsen er i samme vennegjeng og det er flere bilder av de to i sosiale lag på sosiale medier. Fra venstre: Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo.

Larsen og Trettebergstuen er i samme venninnegjeng og har vært på ferieturer sammen. Det sirkulerer flere bilder på sosiale medier av de to i lystig lag.

Som DN har omtalt før, vurderte Kulturdepartementet først at Trettebergstuen var under tvil habil i denne utnevnelsen da de gikk gjennom sakene i juni. Men så snudde departementet og mente hun var inhabil dagen før hun gikk av.

For dårlig opplæring

Trettebergstuen sier under høringen at hun mener at statsrådene har fått en for dårlig opplæring i habilitet fra start av:

– Man kunne med fordel kunne man strammet opp og hatt en mer helhetlig praksis fra SMKs ståsted. Jeg mener også at opplæringen vi fikk burde vært grundigere, sier Trettebergstuen og fortsetter:

– Den gikk overhodet ikke inn i håndtering av habilitet i prosess, men bare hva habilitet kunne være. Men ikke hvordan man håndterer prosessen knyttet til habilitet i et departement, sier Trettebergstuen.

– Har guidingen dere har fått i regjeringskollegiet vært god eller utilfredsstillene?, ville Høyres Peter Frølich vite.

– Jeg mener den kan bli bedre, sier hun.

