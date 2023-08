Artikkelen fortsetter under annonsen

Litt over en måned etter Ola Borten Moe måtte gå av som minister og nestleder i Senterpartiet som følge av aksjekjøp, kommer en ny habilitetskrise for regjeringen:

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmer å ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil.

– Jeg har gjort feil knyttet til min habilitet. Jeg beklager at ikke jeg i tilstrekkelig grad har undersøkt min egen habilitet. Som utenriksminister har jeg det hele og fulle ansvar. Og det er mitt ansvar å sørge for at mannen min gir meg nok informasjon til å vurdere min habilitet, sier Huitfeldt under pressekonferansen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektefellen Ola Flem under middag på Slottet. (Foto: Javad Parsa/NTB) Mer...

I et intervju med VG onsdag ettermiddag forteller Huitfeldt at hennes mann, Ola Flem, har foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden hun ble utenriksminister.

– Samtidig som jeg har vært utenriksminister har mannen min kjøpt og solgt aksjer til store verdier i store norske selskap, sier Huitfeldt.

– Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker, og jeg legger til grunn at jeg har vært inhabil i flere saker etter at jeg ble utenriksminister, sier Huitfeldt.

Hun understreker likevel at sakene hun har deltatt i er gyldige, fordi hun ikke visste om mannens aksjekjøp.

– Jeg beklager dypt, sier Huitfeldt.

– Ville det ikke vært mest ryddig om du trakk deg?

– Jeg synes ikke det. Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å rydde opp, sier Huitfeldt til pressen.

Ga ektefellen opplæring

Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer i selskap som er påvirket av politiske vedtak fra regjeringen, blant annet i enkelte lakseselskap og våpenprodusenten Kongsberggruppen. Det er samme selskap Borten Moe handlet aksjer i, som førte til hans avgang.

Huitfeldts mann solgte aksjer i våpenselskapet 31. juli i år, ti dager etter Borten Moes avgang.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene.

Ifølge Huitfeldt ga hun ektefellen opplæring i håndbok for politisk ledelse og aktsomhetsreglene, og ba han holde seg unna våpenaksjer.

Huitfeldt sier dette var viktig fordi Utenriksdepartementet har ansvar for eksportkontroll av forsvarsmateriell, og at handel med slike selskap kunne gjøre henne inhabil.

Ektefellen skulle ha opplyst Huitfeldt om at han hadde aksjer gjennom investeringsselskapet sitt Flemo as, og at han hadde aksjefond og noen enkeltaksjer.

– Det er viktig at Anniken ikke vet, forklarte Huitfeldt om hva ektemannen har tenkt da han ikke informerte henne om sine aksjekjøp. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Dette rapporterte jeg tilbake til departementsråden etter samtaler med han, sier Huitfeldt.

Hun sier at hun ikke ble spurt om hvilke aksjer han hadde av departementsrådet, og at hun heller ikke spurte ektefellen om dette.

– Hvordan klarte du å ikke spørre om enkeltaksjer?

– Det er der jeg trådte feil.

Ikke informert

Selv om ektefellen har foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden hun ble utenriksminister sier Huitfeldt hun ikke vært informert om mannens aksjekjøp.

– Han tenkte da at, for å være aktsom og ryddig, så ønsket han et vanntett skott mellom oss to når det gjaldt hans aksjehandel. I praksis har det betydd at han ikke har fortalt meg om kjøp og salg av hans aksjer.

Huitfeldt sier under pressekonferansen hun ikke var klar over at mannen hadde opprettet vanntette skott overfor henne.

– Det er viktig at Anniken ikke vet, forklarer hun om hva ektemannen har tenkt da han ikke informerte henne om sine aksjekjøp.

På vei hjem fra ferie i sommer spurte hun ham hvordan det er med hans investeringer, og ifølge Huitfeldt fikk hun svar om at hun ikke trengte å bekymre seg.

Dagen etter, den 7. august ble hun klar over det fulle omfanget av hans aksjekjøp, og Utenriksdepartementet begynte å håndtere saken.

Departementet gjorde en foreløpig vurdering av nærstående kjøp av aksjer.

Tre uker etter gikk Huitfeldt selv ut i VG for å fortelle om habilitetsproblemet, og innkalte til pressekonferanse.

Ifølge Anniken Huitfeldt solgte mannen seg ut av alle selskap 22. august. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Ifølge Huitfeldt solgte mannen seg ut av alle selskap 22. august.

Gjorde ingenting

– Du visste at han handlet enkeltaksjer, og du advarte han, men så spurte du aldri mer før 6. august. Hvorfor ikke?

– Jeg trodde han hadde noen aksjer han holdt på, ikke at det var den typen handel som han drev med, sier Huitfeldt til DN.

– Du gjorde ingenting for å få vite hvilke aksjer han satt på?

– Dessverre.

– Han ville ikke at du ikke skulle vite, men du ville heller ikke vite?

– Det var ikke et aktivt valg fra min side. Hadde han sagt at i går tjente jeg så og så mye på aksjer, så ville jeg spurt han. Men det var ikke et tema mellom oss.

– Du visste at han solgte aksjer, og du ville ikke vite?

– Nei, det var ikke et aktivt valg fra min side.

– Hvordan kan det ikke være aktivt valg fra din side? Det er et aktivt valg å ikke vite?

– Vi har snakket om jobben, men ikke om hans pensjon, eller hvordan han plasserer sine penger gjennom sitt selskap.

– Du gjorde ikke noe aktivt selv – så du ville ikke vite hvilke aksjer han hadde?

– Jo, det ville jeg gjerne ha visst. Hadde jeg visst omfanget, hadde jeg reagert.

Investec

– Ola Borten Moe går av 21. juli. Mannen din selger seg ut av Kongsberggruppen 31. juli. En uke etterpå spørs du om hans aksjer. Hvorfor gikk det to uker før du tok det opp?

– Det var på vei hjem fra ferie. Nå kjenner ikke jeg til alle min manns investeringsvalg. Jeg kan ikke si hvorfor han kjøper og selger der. Men jeg hadde en spesiell interesse for Kongsberg-aksjene siden det er en så åpenbar sak som ligger på mitt bord. Hans inngang i dette selskap og utgang skyldes utelukkende råd fra selskapet Investec.

– Det går først to uker før du stiller spørsmål. Hva tenkte du om hvorfor det da var riktig å spørre han om dette?

– Vi snakket om andre ting, men hvilke aksjer han hadde var ikke noe tema.

– Borten Moes sak – trigget det din interesse?

– Jeg spurte om jeg har noe å bekymre meg for rundt dine aksjer. Nei, det er ikke noe å bekymre seg for, for jeg har alt i aksjefond og mine investeringer er stort sett basert på Investec sine råd. Så begynner samtalen om hva er Investec. Ja, det er åtte aksjer som han går inn og ut av. Når det er åtte aksjer du gjør handel med, så var det et annet omfang enn hva jeg hadde tenkt.

Tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre opplyser at han fortsatt har tillit til Huitfeldt.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet frem, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier Støre.

Nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, reagerer sterkt på at nok en statsråd ser ut til å ha brutt habilitetsregelverket.

– Dette viser at Støre ikke har kontroll på sine statsråder og det tegner seg et tydelig bilde av en ukultur i denne regjeringen, sier Limi i en epost.

– Nå må den varslede kontrollsaken utvides til også å omfatte Huitfeldts sak. Så mange saker om grove regelbrudd fra denne regjeringen svekker tilliten til hele det politiske systemet og det er viktig at Støre nå får ryddet opp, sier Limi.