– Det viktigste vi gjør er å sette statsrådene i stand til å foreta egne vurderinger og til å be om bistand ved behov. Opplæringsrutiner, retningslinjer og rådgivning om rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit, videreutvikles jevnlig. Dette er et arbeid regjeringen forfølger fortløpende, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et tolv sider langt brev.

I brevet ber Støre statsråder i alle departementer om å sende supplerende svar på en rekke av spørsmålene.

– Når det oppdages brudd på regler, er det riktig og viktig å stille spørsmål, både ved reglenes innretning, og ved tiltakene som skal redusere risikoen for brudd. Det har også vært tilfellet i etterkant av de feil som har vært avdekket denne sommeren.

Videre skriver han at man aldri kan gardere seg helt mot feiltagelser.

Fikk 17 spørsmål

– Virkeligheten er omskiftelig, og inhabilitetsforhold kan endre seg raskt. Nye bindinger og interesser kan oppstå, og gamle lojaliteter kan svekkes, understreker han.

Tidligere i august rettet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å kunne gjøre en gjennomgang av rutiner og praksis i regjeringen og departementene når det gjelder habilitetsvurderinger.

Spørsmålene fra komiteen kom etter at fire av regjeringens statsråder den siste tiden har vært innblandet i habilitetssaker. Målet er å finne ut om rutinene rundt habilitet er for dårlige.

Fire statsråder i trøbbel i sommer

Onsdag ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberggruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

Også Tonje Brenna (Ap), Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap) har beklaget brudd på habilitetsreglene i sommer. Det er kun Brenna og Huitfeldt som fremdeles sitter som regjeringsmedlemmer.