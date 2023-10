Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiets Hadia Tajik (40) gir torsdag ut boken «Drømmer for min datter – en bok om penger og planeten».

– Jeg har ikke skrevet en bok for å felle en dom over enkelte partier eller regjering, men vi må ha en ærlig, selvransakende diskusjon om hvor vi står og hvor vi skal, sier hun.

Men Tajik er i boken kritisk til flere av klimagrepene regjeringen tar i bruk for å kutte utslipp, nemlig økt bruk av biodrivstoff og utvanning av klimaavgifter.

Tajik er kritisk til flere av regjeringens grep for å kutte utslipp. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

«Neppe bærekraftig»

Da regjeringen la frem klimabudsjettet for 2024, kalt Grønn bok, var det med brask og bram: For første gang hadde regjeringen en plan som skal klare å ta Norge i klimamål i 2030, og innfri kravet om 50 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor.

Men for å komme dit, bruker regjeringen en kontroversielt og kritisert grep, nemlig å øke bruken av biodrivstoff.

– Jeg har merket meg at det er et grep man har valgt i denne omgang. Som jeg skriver i boken om biodrivstoff generelt, så vil det neppe være bærekraftig strategi på lengre sikt, sier Tajik til DN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Regjeringen tyr til kontroversielt grep for å nå klimamål

Hun understreker at da hun gjorde boken ferdig i sommer, var hun ikke kjent med regjeringens planer for statsbudsjettet.

– Jeg tok utgangspunkt i kjente forslag om å kutte klimautslipp, sier hun.

I budsjettet fremgår det at regjeringen legger opp til at 40 prosent av kuttene i klimagassutslipp frem til 2030 skal komme som følge av økt bruk av biodrivstoff. Miljøbevegelsen var raskt på banen med kritikk av dette. I regjeringens Grønne bok advares det mot problematiske sider ved biodrivstoff, som økt avskoging.

– Regjeringen har lagt frem det første budsjettet som tar oss i mål med kuttene til 2030, men bruker et kontroversielt grep for å ta seg dit. Hva tenker du om det?

– Det er viktig at virkemidlene vi velger er realistiske og lar seg gjennomføre. Det er viktigere enn at utslippstabellen ser bra ut. Når det gjelder bruken av biodrivstoff, begrenser jeg meg til å si at jeg tror ikke det vil være bærekraftig på lengre sikt med det grepet man har valgt nå, sier Tajik.

Kritisk til avgiftskutt

Bruk av klimaavgifter, sammen med deltagelse i EUs kvotesystem, er det viktigste virkemiddelet i norsk klimapolitikk, heter det i regjeringens budsjettdokumenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel har regjeringen vannet ut det mest sentrale avgiftsgrepet, økt CO 2 -avgift, ved å kompensere med kutt i veibruksavgiften, slik at den økte avgiften likevel ikke vises på pumpeprisen.

I budsjettet for neste år senkes ikke veibruksavgiften like mye som CO 2 -prisen øker, men regjeringen kompenserer heller bilistene med kutt i trafikkforsikringsavgiften.

Tajik sier hun ser behovet for å gjøre sosialt omfordelende tiltak når man øker klimaavgiftene, men mener det ville vært mer treffsikkert å bruke inntektsskatten til dette:

– Man kutte ha kuttet skatten for de med lavere lønninger fremfor å kompensere med redusert veibruksavgift eller årsavgift, sier hun.

Til dem som bekymrer seg for at økte avgifter slår dårlig ut for folk i distriktet med lang reisevei og som er avhengig av bil, mener Tajik svaret heller er god distriktspolitikk enn å vanne ut avgiftene.

– Man bør heller bruke avgiftssystemet mer målrettet for å oppnå adferdsendringene man vil i tide, sier hun.

Presset av partiledelsen

I boken forteller Tajik om en episode under et landsmøte i 2013 da hun var fersk statsråd i Stoltenberg-regjeringen. Tajik satt i programkomiteen, og i den interne diskusjonen om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja var hun med på en dissens mot forslaget.

Under Aps landsmøte i 2013 var det bare AUF-leder Eskil Pedersen som stilte seg bak dissensen mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Tajik beskriver i sin bok at hun ble presset til å snu i spørsmålet. (Foto: Ida von Hanno Bast) Mer...

Hun ble kontaktet av ledelsen i partiet, som ba henne om å snu. Hun var en del av regjeringen, og måtte være med å ta ansvar for hvor partiet landet i saken. Hun ga etter.

Det var kun AUF som gikk inn for dissens. Seks år etter, i 2019, endret flertallet på Aps landsmøte standpunkt, og ønsket ikke lenger konsekvensutredning av LoVeSe.

Tajik mener episoden illustrer hvor lite handlingsrom det kan være i et parti for å tenke nytt eller gå nye veier, særlig i klimapolitikken.

– Det koster mye å endre standpunkt som allerede er etablert. Jeg tror ikke det er særegent for Ap.

– Hva er grunnen til at det er sånn?

– I boken reflekterer jeg rundt hvordan staten og petroleumsbransjen har hatt sammenfallende interesser, men at vi nå har nådd et punkt hvor staten må ta en mer aktiv rolle, og at man ikke lenger har sammenfallende syn. Det ser ut til å koste ganske mye å si det høyt, sier Tajik.

I boken går hun inn for en markedsstyrt avvikling av den norske oljenæringen.

Markedsstyrt avvikling

I motsetning til en politisk vedtatt sluttdato, mener Tajik at man gjennom etterspørsel i markedet kan fase ut petroleumsprodukter.

– Dette handler om hva som er økonomisk bærekraftig og fornuftig for Norge og generasjonene etter oss, og ikke så knyttet til klimapolitikken som sådan.

Tajik mener at det å redusere oljeproduksjonen i Norge vil ha marginalt eller ingen betydning på klimautslipp globalt, men at det vil ha betydning for norsk økonomi og sårbarhet.

– Alternativet for arbeidsplassene i oljeindustrien er ikke at de fortsetter i evigheten, men at de kan forsvinne brått ved for eksempel et prisfall. Ved en tydeligere, langsiktig styring, kan man klare å unngå et slikt scenario, forklarer hun.

Tajik mener dagens politikere kan se på de politiske bestemte rammebetingelsene for oljenæringen, for eksempel at det kan legges mer vekt på utvinning av gass enn olje, at prosjekter tett på allerede eksisterende infrastruktur prioriteres, og at man kan diskutere flere, strengere klimakrav enn i dag.

«Til grunn for kravene ligger et premiss om at klimarisikoen for norsk økonomi ikke er godt nok priset inn i aktiviteten på sokkelen, og at dette må endres», skriver hun i boken.

Hard smell

I boken omtaler Tajik det å gå av som arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleder mars 2022 som en «hard smell mot asfalten». Da hun kom tilbake fra sykemelding, førte tilfeldighetene at hun havnet i energi- og miljøkomiteen, en komité hun ikke selv ba om.

Les også: Klimapolitikk gir mer sult enn klimaendringer

«Jeg kunne valgt å bli sur for alt som var borte, men konkluderte raskt med at livet er langt, det er fortsatt mye å gjøre, og at jeg foretrekker å være blid», skriver hun i boken, og forteller om hvordan hun ble mer engasjert i klimakampen enn hun har vært tidligere.

– Er denne boken et politisk kampskrift?

– Det siste året har i alle fall vekket en ny glød i meg for å sikre de to generasjonskontraktene til neste generasjon: Økt verdiskaping og trygge planetens bæreevne.

– Skrev du denne boken fordi du vil bli klimaminister?

– Nei, jeg går ikke rundt og tenker på sånt. I boken er jeg til og med kritisk til organiseringen av Klima- og miljødepartementet.

Slik så det ut da Jonas Gahr Støre viste frem sine nye statsråder. To av dem er fra Rogaland, samme fylke som Tajik. (Foto: Gorm Kallestad) Mer...

Da Støre gjorde endringer i regjeringen for to uker siden, kom to ferske rogalendinger inn i regjering. tidligere statssekretær Andreas Bjelland Eriksen ble klima- og miljøminister, og avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ble utdanningsminister. Som følge av endringene, ble Tajik flyttet fra miljø- og energikomiteen til justiskomiteen.

– Hva tenker du om egen fremtid? Er du stortingspolitiker etter 2025?



– Jeg er alltid mest opptatt av å løse oppgavene jeg har på best mulig måte.

Viktig rolle

Den nyslåtte klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen, skriver til DN at selv om de fleste nye bilene i markedet, er el-biler er det fortsatt mange fossilbiler igjen. Her vil bruken av biodrivstoff spille en viktig rolle, mener han.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er ny klima- og miljøminister. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

- Jo, raskere vi lykkes i overgangen til nullutslippsløsninger, desto mindre volumer av biodrivstoff vil det være behov for i fremtiden og vi vil kunne dreie bruken over på områder der nullutslippsløsninger ligger lenger fram i tid, som for eksempel luftfarten, skriver Eriksen.

Han skriver videre at han er opptatt av at biodrivstoffet skal komme fra sikre kilder, og sier at regjeringen vil med jevne mellomrom evaluere nivåene i omsetningskravene ved faste kontrollpunkt. Første gang blir i statsbudsjettet for 2025.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.