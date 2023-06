Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens LO-forbundet Fagforbundet nylig ga over ni millioner kroner til regjeringspartiene, tikker det også inn penger i Høyres valgkampkasse.

Nå graver en av Høyres mest lojale givere dypt for å sikre borgerlig seier i landets kommuner til høsten: Hagen-familiens selskap Canica as gir to millioner kroner til Høyre i år.

– Det har vært normal saksbehandling, skriver Stein Erik Hagen i en sms til DN.

Høyre ligger an til å gjøre flere svært gode valg i en rekke av landets største kommuner. Det gleder Hagen.

– Jeg håper og tror at de vil gjøre et godt valg i mange byer og kommuner. I Oslo tror jeg det vil være fornuftig med et skifte, skriver han.

Tidligere i år kunne DN fortelle at selskapet til en av Norges rikeste mennesker, investor Christen Sveaas, gir Høyre 2,5 millioner kroner til valgkampen.

– Jeg lever i håpet om at de borgerlige partiene vil gjøre et godt valg, sa Sveaas den gang.

To av landets rikeste mennesker har likevel gitt mindre til sammen enn et enkelt LO-forbund har gitt Arbeiderpartiet. Hittil i år har Høyre fått drøyt ni millioner kroner fra private givere.

– Vi er glad for alle store og små bidrag til valgkampen vår. I motsetning til Ap, SV og Sp får ikke vi store summer fra LO. Støtte fra privatpersoner og selskaper er derfor avgjørende for at vi skal kunne føre en jevnbyrdig valgkamp, skriver Høyres generalsekretær, Tom Erlend Skaug, i en sms til DN.

Sveits-eid selskap

Canica as kontrolleres av matmilliardær Stein Erik Hagen og hans familie. Selskapet har i mange år hatt forbindelser til Sveits. Hovedeieren til Canica as er Canica Holding ag, et Sveits-registrert selskap med kontorer i landsbyen Pfäffikon.

Det sveitsiske selskapet eier 97,5 prosent av aksjene i foretaket, og er styrt av Stein Erik Hagens datter, milliardæren Caroline Hagen. Hun overtok både kontroll og eierskap i 2015. Caroline Hagen flyttet til Sveits av skattemessige årsaker i 2009.

Stein Erik Hagen overførte store deler av formuen til datteren Caroline Hagen Kjos i 2009. Hagen-familien har vært tydelige på at de flyttet pengene til Sveits av skattemessige årsaker.

I et VG-intervju i 2015 kunne Stein Erik Hagen fortelle han han trakk seg helt tilbake, etter å ha gitt både de sentrale posisjonene og aksjemajoriteten i familieselskapet Canica til datteren. I samme intervju fortalte Hagen at det ikke lenger var han, men hans døtre, som skulle bestemme om Canica fremdeles skulle finansiere norske partier. Det bekreftet han til VG at de ville fortsette å gjøre.

Siden den gang har Canica gitt til sammen 21,5 millioner kroner til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, og brorparten av dette, 12,5 millioner kroner, til Høyre. Årets bidrag kommer på toppen.

Mer Sveits-støtte

Tidligere i år kunne også DN fortelle at Sveits-milliardær Tord Ueland Kolstad gir 200.000 kroner til Høyres valgkamp.

– Hvorfor vil du bruke penger på norsk kommunevalgkamp når du bor i et annet land?



– Odd Emil er en god og gammel relasjon av meg, har hatt en tradisjon for å støtte de som spør om støtte – etter forespørsel, svarte Kolstad på telefon fra Bodø den gang.

Kolstad siktet til ordførerkandidat i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen. Den tidligere fiskeriministeren er et av Høyres sterkeste kort i landsdelen, og har ifølge VG samlet inn 1,3 millioner kroner til partiets valgkamp i år.

– Så han spurte deg?



– Det var ikke han, det var sekretariatet rundt ham.

– Hvorfor er det viktig for deg å bytte ut ordføreren med en annen, i en by du flyttet fra?

– Nei, jeg har ikke noe kommentar på det. Jeg får spørsmål om å delta i støtte av valgkampanjer. Jeg har også støttet andre partier, blant annet Arbeiderpartiet, sa Kolstad til DN i februar.