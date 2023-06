Høyre-topp om Støre: – Han tenker for smått, jobber for sent og betaler for mye Nikolai Astrup mener regjeringens store havvindsatsing kan svekke oppslutningen om det grønne skiftet. – Direkte feil, svarer olje- og energiministeren på kritikken.

2 min Publisert: 15.06.23 — 16.15 Oppdatert: 7 timer siden