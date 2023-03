Artikkelen fortsetter under annonsen

GARDERMOEN: Det felles ingen mild dom over regjeringens grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen under Høyres landsmøte i helgen.

Både prosessen og gjennomføringen får hard medfart fra flere av partitoppene. I løpet av helgen vil Høyre si «totalt nei» til forslaget Støre-regjeringen har sendt på høring.

– Det er en dobbel bananrepublikk-effekt, sier Peter Frølich, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og fortsetter:

– Når du både stiller til valg på å ikke innføre noe, og deretter overrasker en hel næring med en skatt som gjelder fra det øyeblikket du har en pressekonferanse. Det var på det tidspunktet, for først gangen siden krigen, at politisk risiko for investeringer i Norge ble et tema. Det hadde jeg aldri trodd at skulle skje.

Peter Frølich kaller regjeringens fremferd i skattepolitikken «dobbel bananrepublikk-effekt». Her under Høyres landsmøte. (Foto: Hanna Kristin Hjardar) Mer...

Skroter grunnrenteskatten

Et av Høyres alternativ er å utrede en «inntektsgradert produksjonsavgift», etter den såkalte færøyske modellen. Der skattlegges havbruket med en avgift som trinnvis øker med økende prisnivå. Ifølge Høyre-toppene vil en slik avgift kunne gi en like stor inntekt til staten som grunnrenteskatten.

Nestleder Henrik Asheim kommer derfor med et klart løfte til velgerne dersom han og Høyre vinner stortingsvalget i 2025: Hvis Ap, Sp og SV vedtar en grunnrenteskatt som ligner den som er sendt på høring, skal Høyre skrote den.

– Så hvis dere vinner makten i 2025, vil dere gjøre noe med grunnrenteskatten?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja.

Hvilken modell som skal erstatte den, er ikke klart, men Asheim sier at provenyet en eventuell grunnrenteskatt henter inn, må erstattes.

– Dere bytter ut grunnrenten i 2025 og innfører en produksjonsavgift istedenfor?

– Ja, nettopp, da må du erstatte provenyet.

Hverken Frølich eller Asheim vil ta ordet «reversering» i sin munn, men sier de peker på et alternativ.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det resolusjonskomiteen peker på, er en alternativ løsning for å ta inn det samme provenyet, på en måte som bransjen mener er bedre. Regjeringen har tenkt å gå i dialog med SV, vi skal gå i dialog med næringen som skattlegges, sier han.

– Ikke Norge verdig

Hverken Asheim eller Frølich har mye til overs for regjeringen og SVs grep om å innføre skatten med tilbakevirkende effekt. Selv om stortingsmeldingen om grunnrenteskatten ikke er oversendt Stortinget enda, trådte den i kraft 1. januar 2023.

– Tilbakevirkende effekt for skatter kan vi ikke ha noe av. Den trenden regjeringen har begynt med nå, å komme med overraskende skatter, helt ut av det blå. Vi kan ikke holde på å styre sånn. Det er ikke Norge verdig. Det har vi ingen tradisjon for i Norge, sier Frølich.

– Så med Høyre blir det ingen tilbakevirkende skattelettelser heller?



– Hvis det skal gjøres i fremtiden under et Høyre-styre, må det være helt spesielle omstendigheter. Dette sender veldig negative signaler til investorer utenfor Norge. Denne trenden må kveles ved fødsel, mener han.

Høyre-toppene vil heller at alle skal med:

– Den norske tradisjonen om brede skatteforlik er alltid en vanskelig øvelse for partiene. Det å danse med erkefienden er ikke så lett i slike saker. Det sitter langt inne for Arbeiderpartiet og det sitter langt inne for Høyre. Men det er de der ute som tjener på det. Næringslivet.

– Ville ikke de tjent på at dere blir med på forlik om grunnrente?



– Døren er på gløtt for at vi kan kommer til en enighet med regjeringen om hvordan næringen kan bidra mer, men innretningen må se helt annerledes ut enn i dag. Det vi sier i denne omgang, er et totalt nei til det de har lagt frem. Det har vært dårlig prosess og dårlig innhold. Døren står ikke på gløtt fordi vi elsker å beskatte næringslivet, men for at vi skjønner behovet for bredt forlik og at bransjen skal få noe å forholde seg til.

– Men det er flertall på Stortinget for grunnrente, så det blir en skatt?



– Da blir det det, uten våre stemmer, sier Asheim.

Les også: Formuesskatt og SVs økonomiske logikk

Finansdepartementet har ikke besvart DNs henvendelse fredag kveld. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.