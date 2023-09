Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var i februar 2021 Erna Solberg snakket varmt om det børsnoterte rederiet Wallenius Wilhelmsen i en video, som senere ble delt på sosiale medier. På det tidspunktet eide ektemannen Sindre Finnes aksjer i rederiet for rundt en halv million kroner, ifølge oversikten han selv har satt sammen.

«Viktig, grønt og innovativt»

I videoen, som først ble omtalt av E24, hyllet den daværende statsministeren rederiet for dets visjoner rundt det grønne skiftet.

«Wallenius Wilhelmsen er et utmerket eksempel på et globalt selskap som tar utfordringene på alvor», sa Erna Solberg til bildene av det nye, vindkraftdrevne fartøyet «Orcelle Wind», som ble lansert i videoen. «Dagens lansering av «Orcelle Wind» er et viktig, grønt og innovativt prosjekt. Jeg ser frem til å se dette prosjektet utvikle seg», sa Solberg i videoen som ifølge rederiet første gang ble vist under et digitalt arrangement 18. februar.

Penger til valgkamp

Noen måneder senere drev Solberg valgkamp for å bli gjenvalgt som statsminister. En av de største giverne til Høyres valgkamp det året var rederiet Wilh. Wilhelmsen Holding asa. Rederiet donerte 300.000 kroner til Høyres Hovedorganisasjon.

Høyre mottok ifølge offisielle opplysninger fra partifinansiering.no beløpet 3. mars, altså 13 dager etter at Solbergs stilte opp for Wallenius Wilhelmsen.

Wilh. Wilhelmsen Holding asa eier ifølge offisielle aksjonæroversikter 37,9 prosent av aksjene i Wallenius Wilhelmsen, og er dermed den største eieren i rederiet som etter en fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen asa og et svensk rederi ble registrert i Brønnøysund i april 2017 under navnet Wallenius Wilhelmsen. De to selskapene har også felles kontoradresse, i Strandveien på Lysaker utenfor Oslo.

«Blir i overkant søkt»

Erna Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen skriver i en epost at Solberg spiller inn mange titalls videohilsener i løpet av en måned.

– Dette gjør hun til nær sagt alle slags folk, bedrifter og institusjoner som tar kontakt og ønsker hilsener fra henne i forbindelse med en bursdag, konfirmasjon, bryllup, jubileum, lansering, samling, møte, konferanse eller begivenhet.

Han skriver videre at hun er opptatt av å sette av tid til dette, og under koronapandemien var etterspørselen etter videohilsener fra henne enda høyere enn normalt, skriver Fossen.

– Mange bedrifter ønsket videohilsener til slike arrangementer, og Erna var og er opptatt av å være til stede der hun kan, også for å heie på norsk næringsliv, og legger til:

– Å antyde at det skulle være en slags sammenheng mellom økonomiske bidrag fra Wilh. Wilhelmsen til Høyre og at hun stilte opp på denne enkeltvideoen blir i overkant søkt. Skal ikke Jonas Gahr Støre kunne lage videohilsener til LO, fordi de donerer penger til Arbeiderpartiet?

Historiske millioner til Høyre

Wilh. Wilhelmsen Holding asa har lange tradisjoner på å finansiere valgkampene til Høyre. Også foran stortingsvalget i 2017 fikk partiet 300.000 kroner av rederiet. Dette fremkommer i oversikten over finansieringen av politiske partier i Norge, partifinansiering.no. Etter partiloven har alle partier og partiledd plikt til å gi opplysninger om regnskap og bidragsytere.

Rederiet, som er et av Norges eldste og mest kjente, har vært med og finansiert Høyres valgkamper også lenger bakover i tid. I de to årene før stortingsvalget i 2013, da Høyre vant valget og Erna Solberg ble statsminister for første gang, fikk partiet til sammen 700.000 kroner av Wilh. Wilhelmsen Holding as, ifølge en artikkel i Dagsavisen i august 2013.

«Ingen bindinger»

DN har sendt spørsmål og bedt om kommentar fra Thomas Wilhelmsen, som er konsernsjef og storaksjonær i Wilh. Wilhelmsen Holding asa. «Er nå på vei inn i møter som varer hele dagen. Får dessverre ikke sett på dette nå», skriver Wilhelmsen i en sms, der han henviser til andre i rederiet. Stabssjef Benedicte Teigen Gude gir et generelt svar på spørsmålene.

«Wilhelmsen har ikke vært involvert eller hatt kjennskap til produksjonen av videoen du refererer til, så spørsmål knyttet til den må tas direkte med Wallenius Wilhelmsen. Styret i Wilhelmsen har ved noen anledninger valgt å gi støtte til Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre da de har ment at disse partiene i størst mulig grad legger til rette for å drive næringslivsvirksomhet i Norge. Det er ingen bindinger eller forventninger knyttet til støtten, som ikke er blitt gitt siden 2021.»