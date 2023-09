Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2021 betalte Høyre tilbake valgkampbidrag fra den omstridte organisasjonen Aksjon for borgerlig valgseier. Årsaken var at organisasjonen ikke vil oppgi hvem som finansierer dem. Dermed kunne ikke Høyre følge det de mener er intensjonen bak loven om valgfinansiering: Åpenhet om hvem som er giverne.

Høyre trekker både bilder og sitater fra Gaute Grøtta Grav fra annonser finansiert av Aksjon for borgerlig valgseier. (Foto: Faksimile: Aftenposten) Mer...

Torsdag rullet imidlertid store annonser, betalt av aksjonen, ut i VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad – med Høyres ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, som frontfigur.

Annonsene handlet om Høyres skattepolitikk: «Derfor vil han fjerne formuesskatten» og «Gaute Grøtta Grav vil fjerne formuesskatten i Rauma kommune», kunne man lese.

Nå legger Høyre seg flate og ber aksjonen fjerne både bilder og sitater fra Grøtta Grav fra annonsene.

– Jeg sa først nei

I en epost til DN skriver Tom Erlend Skaug, generalsekretær i Høyre, at partiet hele veien har vært tydelige på at de ikke ønsker å motta penger fra aksjonsgruppen.

Slik så annonsen for Høyres ordførerkandidat, Gaute Grøtta Grav, ut i Aftenposten. (Foto: Faksimile: Aftenposten) Mer...

– Så viser det seg at Rauma Høyres ordførerkandidat har bidratt i en artikkel som er betalt av aksjonsgruppen. Vi har nå bedt om at sitatene og bildene av vår kandidat fjernes, og vil rapportere inn kostnaden for det som allerede er brukt på dette, sier Skaug.

Ordførerkandidaten forklarer glippen slik:

– Jeg sa først nei til å motta penger fra denne aksjonsgruppen. Så spurte Schibsted Partnerstudio om jeg kunne bidra med sitater til en artikkel betalt av aksjon for borgerlig valgseier. Jeg ser i ettertid at jeg burde ha sagt nei», sier han.

Frp får 12 mill.

Fremskrittspartiet har ikke samme policy. Hittil i valgkampen har partiet mottatt 12 millioner kroner fra Aksjon for borgerlig valgseier. Tidligere i sommer kunne DN fortelle at bare én person vet hvem som finansierer aksjonen: Forretningsfører Morten Garmann. Han er advokat og blant annet styreleder i Color Group, som eier fergeselskapet Color Line.

– Ønskes ytterligere progresjon for belysning av saken, anbefaler vi uttrykket «follow the money». Hos oss stopper det hos forretningsfører. Vi garanterer at våre givere forblir anonyme. Hverken styret i ABV eller mottagere av donasjoner kjenner giverne, sa styreleder i ABV, Finn Helge Tolpinrud, til DN den gang.

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet en gjennomgåelse av loven etter valget. Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, har tatt til orde for at muligheten til å sluse anonyme penger til partier via slike organisasjoner, skal forbys.

