Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har vært en rotete prosess fra start til slutt, og nå har vi fått et foreløpig punktum, sier Høyres Helge Orten.

Han er spesielt bekymret for at regjeringen nå har sikret flertall med Venstre og Pasientfokus, som ikke er en del av regjeringens parlamentariske grunnlag.

– Dette kommer ikke til å bidra til forutsigbarhet for næringen. Det er det tynneste flertallet du kan finne på Stortinget, og det er åpenbart en risiko for at SV kan forhandle opp skattesatsene i løpende budsjettforhandlinger med regjeringen.

Torsdag ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus blitt enige om grunnrenteskatt på havbruk. Satsen blir på 25 prosent. Enigheten kommer etter ukevis med forhandlinger og dramatikk på Stortinget. For kort tid siden brøt Høyre forhandlingene. Da var tilbudet fra regjeringspartiene en sats på 30 prosent.

– Hvorfor kunne ikke Høyre bli med på dette forslaget?

– Det som lå på bordet da vi diskuterte det med regjeringen var 30 prosent, og det var aldri aktuelt for oss. Vi har ikke vært involvert i prosessen som har resultert i dette, sier Orten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lover omkamper

Temperaturen var høy i reaksjonene fra finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) da det ble kjent at regjeringspartiene fant flertall med andre partier enn budsjettpartner SV.

Til DN sier Kaski at regjeringens valg av Venstre og Pasientfokus som forlikspartnere vil få konsekvenser.

– Det er alvorlig at regjeringspartiene velger å gå til et så smalt flertall for å få innført en så viktig og stor skatt uten budsjettpartner SV.

– Får det konsekvenser for RNB-forhandlingene nå?



– Det vil det ikke, i den forstand at vi tar lakseskatt inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Vi har hatt en god og konstruktiv tone, det håper jeg vi fortsatt skal ha. Men det skader samarbeidsrelasjonen når regjeringen velger å forbi gå oss. Det kunne vært unngått.

– Vil dere kreve økt sats i forhandlingene om budsjettet med regjeringen til høsten?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, vi har vært opptatt av å få en mer omfordelende og grønnere grunnrenteskatt. Vi vil søke å forbedre skatten i de kommende budsjettforhandlingene. Så har det ikke først og fremst vært satsen som gjorde at vi gikk. Vi har sturkket oss langt. Men kombinasjonen av sats og miljøkrav ble for dårlig.

Varsler endringer

– Når du ser resultatet, kunne Høyre vært med på dette, Orten?

– Nei. Vi har innvendinger til både innretningen på modellen og det samlede skattetrykket, som vi fremdeles mener er for høyt. Isolert sett er det positivt at skattesatsen nå er lavere, men vi er bekymret for om dette vil overleve fremtidige budsjettforhandlinger med SV, sier han.

Orten ønsker ikke å si hvilket skattenivå som hadde vært passende for å sikre Høyres støtte. Istedenfor lover han endringer hvis statsministeren heter Erna Solberg etter 2025 fremfor Jonas Gahr Støre.

– Får vi muligheten i 2025, vil vi gjøre endringer. Vi mener det samlede skattetrykket er for høyt. Vi vil jobbe med det og komme tilbake med hvilke endringer som da skal til.

Før påske sa Høyre-nestleder Henrik Asheim til DN at partiet vil skrote regjeringens opprinnelige modell for grunnrenteskatt dersom Høyre vinner valget i 2025.

Langer ut mot Venstre

Fremskrittspartiet var de første som brøt forhandlingene om lakseskatten på Stortinget. Nestleder Hans Andreas Limi går hardt ut mot sin tidligere regjeringskamerat Venstre.

– Jeg er overasket over at Venstre nå står sammen med regjeringen mot kysten, distriktsnorge og sjømatnæringen og aksepterer en modell som hele bransjen avviser. Effektiv skattesats på 25 prosent kan fort bli økt i et budsjettforlik med SV.

I en pressemelding skriver Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn at at partiet har fått viktige gjennomslag i forhandlingene med regjeringen.

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier han.

Det argumentet kjøper ikke Limi.

– Jeg registrerer at Rotevatn hevder det er «nok politisk spill». Det er synd at Venstre opplever at uenighet om skatteregimet for en av Norges viktigste bransjer er et politisk spill.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.