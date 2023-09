Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg og mange med meg, tenker nok at vi er overrasket over at regelverket som gjelder for aksjehandel blant politikere, og kanskje enda mer deres nærstående, ikke har vært tydeligere, klarere, etterlevd og fulgt opp.

Det sier den tidligere oljetoppen, styrelederen og investoren Maria Moræus Hanssen til DN på Paretos årlige konferanse i Holmenkollen i Oslo.

På tapetet står presentasjoner om energimarkedene, oljepris og status hos børsens mange energi-, oljeservice og shippingselskaper. Men det snakkes også om de siste ukenes store skandale: Politikere og aksjer – og ikke minst Erna Solbergs mann, Sindre Finnes, sine hyppige handler i tiden da Høyre-toppen satt i sjefsstolen.

– Her må det en form for opprydning til, konkluderer Hanssen.

– Uryddig

Om en statsminister bør eie aksjer direkte eller ei, er ifølge Hanssen mer et spørsmål om klokskap, heller enn et spørsmål om absolutt lovgiving.

– Det å for eksempel eie aksjer gjennom en forvalter og et fond, mener jeg burde være innenfor det som er lov. Men reglene bør være tydelig kommunisert, og selvfølgelig følges opp og etterleves.

– Har det vært for dårlig?

– Det kan jo virke som om det har vært litt uryddig.

– Jeg tenker spesielt på situasjon med Erna Solberg og hennes mann, men også Anniken Huitfeldt og hennes mann. Når man leser om dette at det kan oppdages og at det ikke er blitt kartlagt og oppdaget tidligere, så er det nok mange med meg som mener at her bør tingene strammes inn.

Aker BP-topp Karl Johnny Hersvik er også overrasket over sakene som er rullet opp i mediene den siste tiden. Han mener likevel at ektefeller av høytstående politikere bør få lov til å handle verdipapirer i selskaper.

– Men de må forholde seg til de lover og regler som gjelder. Så må man ha et velregulert og transparent apparat rundt det.

Konsernsjef i Aker BP Karl Johnny Hersvik har fortsatt tillit til Erna Solberg som partileder for Høyre.

– Kan Erna Solberg bli statsminister igjen?



– Det aner jeg ingenting om.

– Ville du stemt på henne da?



– Erna har fortsatt min tillit så vidt jeg kan se, ja.

Virker «mediedrevet»

Finansmann og industrileder Kristian Siem ønsker en diskusjon om regelverket rundt både politikeres og deres ektefellers mulighet til å drive aksjehandel, velkommen.

– Det er klart at ektefeller er nære, og at man derfor lett kan havne i en interessekonflikt. Derfor er det viktig at man er varsom og har et så rent løp som overhodet mulig, noe jeg tror Erna og alle politikere vil være prinsipielt enige i.

– Hvis det da er en praksis i dag som ikke dekker det behovet, så bør vi ha en diskusjon om hva vi kan gjøre. Så vidt jeg vet er det ingen regler som sier at ektefeller av politikere ikke kan kjøpe aksjer. Det burde det kanskje være, og jeg synes det er en god diskusjon, sier Siem.

– Hun har grunnverdiene godt plassert, så hvis hun ikke fortsetter ville det vært synd, sier Kristian Siem om Høyre-leder Erna Solberg.

Siem mener imidlertid at hele saken virker «mediedrevet». Han var heller ikke fornøyd med DNs Magasinet-sak om hvordan Osvald Bjelland og Sindre Finnes jobbet for å påvirke sammensetningen av styrer i statseide bedrifter, fordi han anser det for å være helt uproblematisk. Selv om Finnes tidvis har handlet Hydro-aksjer.

– Norge er ganske unikt med tanke på at halvparten av næringslivet er kontrollert av staten. Da må staten utøve eieransvaret og sørge for at man får inn kvalifiserte styremedlemmer, ikke politikere eller venner av Arbeiderpartiet. Det var derfor det ble laget lister. Hvis ektefellene hjalp til med listene, må man bare si tusen takk for hjelpen til ektefellene.

Tiltro til håndteringen

Den fulle listen over Finnes' 3640 aksjehandler, som ble gjennomført i perioden Solberg satt som statsminister, ble først publisert i etterkant av årets kommune- og fylkestingsvalg. Et valg Høyre kom seirende ut av som Norges største parti for første gang på 99 år.

I ettertid har det oppstått spørsmål om hvorvidt listen kunne vært publisert før, og Høyre har derfor lagt frem en tidslinje over Solbergs kommunikasjon med mediene, og informasjonen hun satt på i tiden før aksjeoversikten ble offentliggjort.

Hanssen mener på sin side Høyre har gjort en god jobb med å synliggjøre forløpet i saken.

– Hadde jeg vært i en situasjon hvor jeg hadde blitt overrasket over hva min ektefelle faktisk hadde drevet med, hadde fortalt meg og hva jeg visste om velkommens virksomhet, så tror jeg også at jeg hadde brukt litt tid på å forstå dybden av det.

– Så det å holde opp en slik tidslinje og si at «dette burde man fortsatt for flere uker siden». Det synes jeg har et etterpåklokskapens lys over seg.

– Tror du Erna Solberg kan bli statsminister igjen?

– Det er det bare Erna selv og Høyre som kan svare på, og det behøver heller ikke besluttes i løpet av en dag eller to.

– Må nok til noen innstramninger

Foreløpig har Høyre ytret at de fortsatt har full tillit til Solberg som partileder, og dermed statsministerkandidat til neste stortingsvalg.

Høyre-politiker Nikolai Astrup, sønn av forretningsmannen Eivind Astrup og en av Stortingets rikeste politikere, var også til stede under onsdagens konferanse. På spørsmål om hvorvidt Solberg bør være statsministerkandidat om to år, svarte Astrup følgende:

– Det er et spørsmål som er bedre stilt til Erna Solberg selv. Både arbeidsutvalget og sentralstyret har uttrykt full tillit til Erna Solberg, og det forholder hele partiet seg til nå.

– Generelt så mener jeg at det er uheldig for norsk politikk at vi har hatt mange saker som bryter ned tilliten til politikerne, sier Nikolai Astrup.

Også hans bror, forvalter og investor Morten Astrup, var å se i gangene. Men han var mest opptatt av en annen sak.

– Jeg tror Erna hadde tatt de samme beslutningene uansett. Men det jeg er mest bekymret for, er at saker slik som den dere har i DN i dag, med at Cosl har fått masse kontrakter på norsk sokkel og som kanskje er enda viktigere, blir glemt oppe i dette.

– Hvorfor er det enda viktigere?



– Nei, altså, det at kineserne har 5 av 13 flytere på norsk sokkel, det kan jo bli et problem.

– Men litt tilbake til dette med aksjer. Synes du egentlig at politikere på stortings- og regjeringsnivå burde få eie aksjer?



– Jeg synes det er ekstremt viktig at både politikerne og regjeringen forstår at finans burde være en av bærebjelkene i norsk næringsliv. Det er litt vanskelig å forstå om ingen av dem forstår hva aksjer er.

