De store pengedonasjonene til Høyres valgkamp er uteblitt i 2023. Til nå. Nylig tikket det 2,5 millioner friske kroner inn på partiets konto, signert det Christen Sveaas-eide selskapet Kistefos.

– Hvorfor gir Kistefos as penger til Høyre denne valgkampen?

– Vi mener Høyre har en vesentlig bedre politikk enn dagens sosialistregjering, sier milliardæren til DN.

– Lever i håpet

– Hvilke forhåpninger har du foran årets valg?

– Det er lenge igjen til valgdagen, men jeg lever i håpet om at de borgerlige partiene vil gjøre et godt valg, sier han.

– Hvor viktig er det for deg at Høyre vinner flere ordførere i de store byene?

– Ikke spesielt viktig for meg, men viktig for Høyre å vinne tilbake så mange store byer som mulig. Etter mange år med sosialistisk styre burde i hvert fall mulighetene være til stede.

Høyres generalsekretær, Tom Erlend Skaug, skriver i en sms til DN at han er glad for pengene.

– Ja, vi er glade for alle bidrag til valgkampen vår. I motsetning til Ap, SV og Sp får ikke vi store beløp fra LO, og vi er helt avhengig av større og mindre bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter for å kunne føre en effektiv og jevnbyrdig valgkamp, sier han.

Uten forpliktelser

Tidligere i vår kunne DN fortelle at regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mottok ni millioner kroner fra LO-forbundet Fagforbundet i år. Og enda er ikke den store, og forventede, summen fra LO Norge registrert som valgkampbidrag.

Sveaas krever ingenting igjen fra Høyre i bytte mot pengene han gir.

– Hva forventer du tilbake?

– Absolutt intet.

– Kommer Kistefos også til å gi penger til de andre borgerlige partiene, og i så fall hvor mye?

