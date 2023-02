Artikkelen fortsetter under annonsen

Den populære vinterdestinasjonen Nesfjellet får fra og med høsten 2023 nedskalert langrennstilbudet.

Bakgrunnen for nedskaleringen er at grunneierne, organisert under sameiet Nes Sørmark, er uenige i Nesbyen kommunes vedtak om å gjennomføre en større utbygging av hytter i områdene Natten og Tverrlia. Det har ført til at sameiet nå setter foten ned for skiløyper neste vinter.

Det var avisen Hallingdølen som først omtalte saken.

Legger ned prisbelønnet skiløype

Nesbyen ble i 2020 kåret til «årets hyttekommune» av Norsk Hyttelag. For øyeblikket har kommunen nesten 4000 fritidsboliger av ulike slag, det sett bort fra de store utbyggingene i Natten og Tverrlia.

Nesbyen kan for øyeblikket tilby mer enn 450 kilometer med preparerte skiløyper under høysesongen, skriver kommunen på dens hjemmesider.

Ifølge en av personene bak den større utbyggingen i Nesfjellet, Jørgen Haraldseth, vil rundt 1500 hytteeiere og mellom 4000 til 5000 hyttefolk bli rammet av grunneiernes løypenekt.

– Blant annet må den «Gule runden» fra Nystølen legges om. Det blir en dramatisk endring av turtilbudet, sier Haraldseth til Hallingdølen.

«Den gule runden» som Haraldseth refererer til ble i 2010 kåret til Norges beste skiløype av Dagbladet og Finansavisen. Ifølge skisporet.no er rundt på 13,5 kilometer.

Beholder Hallingdalsløypen Sør

Det skal ifølge et skriv, sitert av Hallingdølen, fra Nes Sørmark SA til Nesbyen kommune være økt ferdsel og belastning av fjellområdet, som er bakgrunnen for løypenekten.

I samme skriv gjorde sameiet det klart at avtalen med Nes Fjellheim Løypelag om preparering av skiløyper over sameiets grunn ikke blir videreført. Det eneste unntaket er Hallingdalsløypen Sør, som er hovedløypen gjennom fjellet. Den vil inntil videre bli holdt åpen.

Kommunen ble også kritisert av sameiet for ikke å være bevisst sitt ansvar om å ivareta natur og dyreliv. Det har ifølge sameiet vært en nedgang i dyreaktivitet den siste tiden, noe de mener har nær sammenheng med økt ferdsel. Blant annet er de bekymret for villreinen i området.

Foreslo å ekspropriere rett til skiløyper

Selv om det er kommuneplanen til Nesbyen som har fått sameiet til å ty til løypenekt, befinner Nes Fjellheim Løypelag seg i fronten av konflikten med Nes Sørmark SA.

Ifølge Hallingdølen har løypelaget tidligere bedt Nesbyen kommune om å kontakte grunneiere med skiløyper i sine utmarker, for å opprette grunneieravtaler om å kjøre opp skiløyper i Nesfjellet. Målet skal ha vært å sikre permanent tillatelse til å kjøre opp løyper i området.

Løypelaget skal også ha vist til at kommunen har rett til å ekspropriere retten til å preparere og holde ved like skiløyper uten å erverve eiendomsretten til grunnarealet dersom grunneierne sier nei.

En mulighet for ekspropriasjon ble derimot kontant avvist av kommunen, skriver Hallingdølen.

Strid om skiløyper er ikke noe nytt fenomen. I 2018 satte en 88-årig grunneier ned foten for løypekjøring over hans eiendom på Geilo. Også i Rondane og på Oppdal har skiløyper ført til konflikter.