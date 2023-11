Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er gått halvannen måned siden Økokrim-sjef Pål Lønseth kunngjorde at de vurderer etterforskning av Erna Solberg og hennes ektemann, Sindre Finnes, etter sistnevntes omfattende aksjekjøp mens Solberg var statsminister.

Finnes utførte rundt 3600 aksjehandler i årene 2013-2021. Økokrim skal vurdere om Solberg og ektemannen kan ha brutt verdipapirloven.

Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i saken siden Solbergs pressekonferanse noen dager etter kommunevalget i september.

Tidligere denne uken varslet Økokrim at beslutningen etterforskningsbeslutningen offentliggjøres fredag. Offentliggjøringen kommer klokken 10.00. Økokrim-sjef Pål Lønseth vil være tilgjengelig for spørsmål etter offentliggjøringen.

Finnes’ advokat, Thomas Skjelbred, i Elden Advokatfirma, har sagt til flere medier at Økokrim ikke har vært i kontakt med han eller hans klient.

Borten Moe, men ikke Huitfeldt

Økokrim har fått det travelt på sensommeren, etter at både tidligere statsråd Ola Borten Moe og utenriksminister Anniken Huitfeldt havnet i hver sin aksjeskandale. Førstnevnte etterforskes av Økokrim for innsidehandel.

Huitfeldt måtte gå av som statsråd etter ektemannen Ola Flems aksjehandel, men blir ikke etterforsket av Økokrim. Flem handlet aksjer over hundre ganger i perioden Huitfeldt var utenriksminister, og i selskap som har vært påvirket av regjeringens politiske beslutninger, som Kongsberggruppen og lakseselskaper.

I en pressemelding skrev Økokrim at de etter en grundig vurdering ikke ser at det «foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldt forsettlig eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte eller aktivt samhandlet med sin mann om å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene.»

