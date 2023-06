Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere uker med forhandlinger er regjeringspartiene og SV enige om revidert nasjonalbudsjett.

– Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre: Vi har fått gjennomslag for betydelige grep for fordeling og miljø. Vi har fått gjennomslag for ambisiøse tiltak som reduserer ulikhet og hjelper i dyrtiden. Og vi får samtidig til kraftige klimakutt og viktige grep for grønn omstilling, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

På skrytelisten etter forhandlingene, løfter SV frem økt barnetrygd, mer til sosialhjelp, mer til kollektivtrafikk, 100 millioner kroner til skogvern, og et bedre tannhelsetilbud.

Men oljeseieren uteble. Det til tross for at SV-leder Kirsti Bergstø nylig gikk hardt ut med krav om gjennomslag i oljepolitikken både i forhandlingene nå og fremover.

– Jeg tror bare vi må erkjenne at en hver forhandling er et skjebnevalg for klimaet. Vi har fått den ene rapporten etter den andre, som bare trykker alarmknappen hardere og hardere inn. Da må vi ta konsekvensene av det gjennom de valgene vi tar, gjennom de investeringene vi gjør, og gjennom de veivalgene om hva vi skal leve av, sa hun til DN i forrige uke.

Som langsiktige mål for SV trakk Bergstø frem krav om at regjeringen skal skrote friinntekten i oljeskattepakken, innføre elavgift på sokkelen for å vri investeringer til havvind, samt stenge Barentshavet og andre sårbare områder for oljeutvinning.

I budsjettforliket ble partiet enig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at regjeringen skal komme med tiltak for å kutte klimagassutslipp gjennom elektrifisering av oljeinstallasjoner med havvind til neste år, mens konkrete tiltak uteble.

– I denne omgangen har vi prioritert å få en større pakke på miljøet fremfor å få det ene direkte oljegjennomslaget. Så skal det sies at punktet om elektrifisering av oljeinstallasjoner ved hjelp av havvind har vært viktig for oss, for å komme i gang med havvind og få raskere utslippskutt fra petroleumsindustrien, sier Kaski til DN tirsdag.

– Men er det et nederlag?

– Vi får ikke til alt i hver forhandling. Så må vi gjøre vurderinger mellom hver gang om hvor mye vi skal gi for å få en seier på olje. Oljepolitikk har aldri vært det eneste vi er opptatt av i miljøpolitikken. Her har vi utslippskutt, satsing på fornybar energi som sol og mye på grønn omstilling. Totaliteten er veldig god, sier hun.

Skal forhandle om IRA

USAs grønne subsidie og skattepakke, IRA (Inflation Reduction Act) er i ferd med å tiltrekke seg grønne investeringer fra Norge og Europa. Til DN fortalte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i mars at regjeringen har satt ned en egen «task force» av toppbyråkrater fra flere departementer som skulle lage det norske svaret på IRA. Oppdraget var å se hvordan Norge kan klistre oss tetter på EUs respons på USA-pakken, hvordan få unntak fra det amerikanske regelverket og ta en nøyere titt på den norske verktøykassen.

Etter det DN kjenner til, skal gruppen ha levert sine forslag – og regjeringen har lovet å legge frem IRA-responsen før sommeren.

I budsjettforhandlingene har SV fått gjennomslag for at denne pakken skal forhandles med dem når statsbudsjettet legges frem.

– Vet du noe om hvilke virkemidler regjeringen vil foreslå?



– Nei, men vi har en intensjon om at det skal være dialog mellom oss og regjeringen inn mot statsbudsjettet. Så vi kommer til å ha en runde på det i høst.

Gjensidig respekt

Da regjeringen skrotet SV fra forliket om lakseskatten, var det flere som lurte på hvordan det ville påvirke budsjettforhandlingene med regjeringen. Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, mener det har gått pent for seg.

– Forhandlingene med SV har vært preget av gjensidig respekt og vilje til å finne gode løsninger. Vi har fått flertall for regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. For Senterpartiet har det vært viktig å sikre stabilitet for norsk næringsliv. I tillegg har vi sikret nødvendige løft for de som har minst i en vanskelig tid, skriver han i en pressemelding.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, er også fornøyd med budsjettenigheten.

– At folk har en trygg jobb å gå til, at vi gir nok penger til sykehus og politi så de ikke må kutte oppgaver på grunn av prisvekst, er det viktigste for Arbeiderpartiet nå. Sammen med SV har vi nok en gang fått flertall for et viktig budsjett som gjør at Norge er bedre forberedt på fremtidens utfordringer, sier han.

Venstre: – Regjeringen er i blinde

Opposisjonen, her ved Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn, mener budsjettforliket bommer på mål:

– Det virker som om regjeringen er blinde for hva som skjer akkurat nå ute i samfunnet og norsk økonomi. Denne budsjettenigheten gjør ingenting for å hjelpe norske bedrifter. Ap og Sp viser null forståelse for norsk næringsliv, og SV mangler totalt interesse. Skatteskjerpelsene og ødeleggende avgifter ligger fast, og brukes til å blåse opp offentlig sektor, sier han.

På motsatt side i politikken roser Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen regjeringen for økt barnetrygd og sosialhjelp. Men heller ikke hun mener regjeringen og SV leverer det folk trenger.

– Mange vil fortsatt gå sommeren i møte med klump i magen. Det er ingen nye penger til matsentralene eller ferietilbud for familier med dårlig råd. Heldigvis har kommunene mulighet til å gå lenger enn dette forliket. Derfor går Rødt til valg på å heve sosialstøtten, kutte kollektivprisene og senke husleiene i lokalvalgkampen, sier hun.

Høyre mener regjeringen og SV bruker for mye penger.

– I høst sa finansministeren at tiden for økt oljepengebruk er forbi. Nå øker oljepengebruken enda mer. Vi er bekymret for hva økt pengebruk og manglende vilje til reformer vil bety over tid. I vårt alternative forslag viser vi at det er mulig å gjøre tøffe prioriteringer for å ta ned pengebruken og prioritere det viktigste først, skriver Høyres Helge Orten i en pressemelding.