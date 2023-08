Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen måneder inn i jobben som finansminister rykket Trygve Slagsvold Vedum ut i Aftenposten: Pr- og kriserådgivere skulle hives ut av staten. I 2021 kalte han den offentlige konsulentbruken «en trussel mot folkestyret». Nå runder nye kontrakter mellom statlige aktører og pr-byråer trolig 150 millioner kroner på regjeringens vakt, viser DNs beregninger.

Sist ut er Innovasjon Norge. I et oppdrag som er ute på anbud nå, vil den statlige virksomheten bruke opp mot 80 millioner kroner før moms på pr-hjelp. I hovedsak er oppdragene knyttet til Business Norway, Norges offisielle markedsføringsplattform for næringslivet, og «Made in Norway», en felles merkeordning for norske produkter.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at det som hovedregel ikke skal benyttes konsulenter utover informasjons- og holdningskampanjer. Innovasjon Norge vil bruke pr-tjenester til «posisjonering, design og konseptutvikling».

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Vedum.

Inspirasjonsuniverset

Deler av Innovasjon Norge-kontrakten skal gå til pr-utvikling av et «inspirasjonsunivers» for byråkrater, interesseorganisasjoner og bedrifter. «Brand Centre», som de har døpt det, er en plattform for «deling av innhold og verktøy til bruk i posisjoneringsarbeid og markedsføring av Norge og norske produkter og tjenester», opplyser Innovasjon Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er et fellesgode for næringslivet, som næringslivet selv uttrykker et behov for, sier pressekontakt Kjetil Svorkmo Bergmann i Innovasjon Norge.

– Manglende forståelse

Det er næringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, uenig i.

–At Innovasjon Norge skal bruke penger på blant annet et «inspirasjonsunivers» vitner om en manglende forståelse av oppdraget.

Frp-politiker Sivert Bjørnstad mener Innovasjon Norge bruker statens penger feil. (Foto: Per Thrana) Mer...

Bjørnstad mener skattebetalernes penger bør gå til andre tiltak.

– Jeg kan ikke tenke meg at norske bedrifter har etterspurt disse tiltakene. Bedriftene jeg møter melder om behov for strømstøtte, kompetent arbeidskraft, lettelser i skatter og avgifter og bedre infrastruktur. Svært få har nevnt behov for et inspirasjonsunivers, for å si det forsiktig, sier han.

Frp-politikeren mener den statlige pr-bruken bryter med regjeringens løfter i Hurdalsplattformen.

– Denne utlysningen må gi en bitter smak i munnen for Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen. Det er nesten så man kan lure på om de er på jobb i det hele tatt, eller om underliggende etater har fritt spillerom til å inngå så mange kontrakter med kommunikasjonsbyråer som de selv vil, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I «Brand Centre» kan byråkrater, interesseorganisasjoner og bedrifter logge inn for å krysse inspirasjonsuniverset. Mer...

DN har forelagt Finansdepartementet uttalelsene. Onsdag fikk vi beskjed om at det kom et svar hvis det var «aktuelt for politisk ledelse», men har siden ikke hørt noe.

DN har også spurt Innovasjon Norge om hvor mange som må besøke inspirasjonsuniverset for at det skal kalle det en suksess. Det har vi heller ikke fått svar på.

«Visuell identitet»

Dette er Innovasjon Norge-oppdraget Innovasjon Norge vil bruke inntil 80 millioner kroner de neste fire årene på posisjonering, design og konseptutvikling, blant annet innen internasjonal merkevarebygging og strategisk posisjonering under arbeidstittelen «Nasjonalt merkevareprogram». Oppgavene går blant annet ut på: Utvikling og drift av Business Norway. Dette er Norges offisielle, digitale kanal for internasjonal profilering og markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge er ansvarlig for utviklingen og driften, men må også kjøpe produksjonskapasitet eksternt.

Posisjonering og markedsføring av norske strategiske eksportsektorer gjennom fysiske møteplasser, messer og arrangementer, og synlighet i sosiale og digitale medier.

Utvikling og drift av et nasjonalt «Brand Centre», et inspirasjonsunivers som brukes aktivt av UD, Team Norway (norske private og offentlige aktører i internasjonale markeder), næringslivet og ansatte i Innovasjon Norge, for å utnytte norske fortrinn i formidling og markedsføring. Felles innhold, verktøy og maler skal sikre at norske virksomheter og produkter fremstår samlet og enhetlig, og dermed oppnår økt effekt.

Utvikling og drift av et nasjonalt kvalitetsmerke under arbeidsnavnet «Made in Norway».

Tidligere har DN omtalt Norges Banks bruk av konsulenter for inntil 40 millioner til «visuell identitet» og lederutvikling, samt Skatteetatens og Digitaliseringsdirektoratets kjøp av pr-tjenester for henholdsvis 15,6 og 24 millioner kroner.

Den gang sa Vedum at regjeringen har vært tydelig når det gjelder bruk av pr-konsulenter i statlige virksomheter, og at den blant annet har gitt virksomhetene beskjed om å arbeide for å redusere konsulentbruken innen områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.