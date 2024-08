Trond Myhre (til høyre) ble intervjuet av Frithjof Jacobsen under Arendalsuka. Myhre måtte erkjenne at Trygve Slagsvold Vedum kanskje ikke er så glad i utflytterne: – Det er dumt av ham, sa Myhre, som hadde kledd seg i en grønn John Deere-caps for anledningen.

Foto: Per Thrana