Det blir ingen ellevill, grønn subsidiefest når næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag formiddag legger frem regjeringens etterlengtede svar på USAs grønne subsidiepakke, Inflation Reduction Act (IRA).

Etter det DN erfarer legger ikke Vestre opp til å gi produksjonssubsider eller grønne skattekutt, slik som amerikanerne gjør.

Med 369 milliarder dollar i grønne skattelettelser og subsidier som favoriserer det grønne skifte på amerikansk jord, er USA i ferd med å tiltrekke seg grønn industri og teknologi vekk fra Europa – og Norge.

Konsekvensene har alt begynt å vise seg: alt fra norske Freyr til Volkswagen prioriterer investeringer i USA. Også Yara dras mot USA som følge av IRA.

Regjeringens måte å demme opp for en mulig grønn investeringsflukt over Atlanteren, går ut på å tilby mer statlige lån til bedrifter med grønne prosjekter i oppstartsfasen.

Mer lån

Staten skal også kunne gå inn å være med å investere i selskap, industribygg eller i maskiner for å hjelpe bedrifter i startfasen, etter det DN forstår.

En annen del av Vestres plan går ut på å knytte Norge opp mot europeiske finansieringsordninger, ifølge DNs opplysninger.

Pakken består også av andre tiltak, uten at DN har brakt på det rene hva det innebærer.

Vestre legger frem IRA-responsen på en pressekonferanse fredag formiddag.

Supergruppens svar

I våres la Europakommisjonen sitt IRA-svar: EU går inn for lettelser i statsstøttregelverket og etablerer et suverentitetsfond for å støtte og finansiere grønn industri.

I mars satte Vestre ned en «supergruppe» på tvers av departementene som skulle jobbe ut den norske responsen på IRA.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har hele veien vært kritisk til et subsidiekappløp som følge av amerikanske IRA. Etter det DN forstår kaster han seg ikke på kappløpet når regjeringen legger frem sin respons fredag. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

Gruppen besto av toppbyråkrater, sjefer og saksbehandlere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Det Vestre legger frem fredag er et resultat av gruppens arbeid.

Næringsministeren har i gjentatte intervjuer i denne avisen og en rekke andre vært svært kritisk til et subsidiekappløp.

– Vi er mer opptatt av garantier, lån og egenkapital, mens USA er mer opptatt av skattekreditt, sa Vestre til DN i mars.

Næringslivet har imidlertid bedt Vestre om å la seg inspirere av amerikanerne.

– I USA er det incentiver, mens tilnærmingen i Europa har handlet mer om byrder og skatter, sa Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether til DN torsdag.

Batteriselskapet Freyr, som skal bygge en fabrikk i Mo i Rana, har varslet at den planlagte oppstarten i 2024 kan ryke, med mindre det kommer en «skikkelig respons» fra myndighetene i Norge og Europa, forklarte selskapets sjef Tom Einar Jensen til DN tidligere i år.

Om Vestres IRA-plan vil glede eller skuffe, gjenstår å se.