– Den norske totalpakken er bedre enn IRA, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til DN.

Fredag formiddag legger han frem regjeringens etterlengtede respons på den amerikanske subsidiepakken som har plaget Norge og Europa, nemlig IRA. Inflation Reduction Act.

Som DN varslet fredag morgen kommer ikke Vestre med løfter om grønne skattekutt eller produksjonssubsider, som enkelte hadde håpet på.

Hans svar er en fempunktsliste med statlige lånegarantier, investeringer og innovasjonstilskudd.

– Istedenfor å fordele skattekreditter og driftssubsidier bredt utover, også til prosjekter som kanskje ikke er så gode, kan staten heller bidra til teknologiutvikling og ta en større del av risikoen for de aller mest lovende prosjektene, sier Vestre.

– Dette er ingen IRA på norsk. Hvorfor ikke?



– Vår modell er bedre enn skattesubsider. Vi gjør allerede mer enn amerikanerne for å fremme grønn omstilling. Dessuten er ikke den norske suksessoppskriften en konkurranse om subsidier eller lavpris, men å være best på teknologi, produktivitet, innovasjon og bærekraft.

– IRA blir av næringslivet roset for å være enkel og forutsigbar. Du kan allerede i dag regne på hva du vil få i støtte, og gjøre investeringsbeslutninger basert på dette. Hvorfor går dere ikke for samme modell?

– I Norge har vi avskaffet generelle produksjonssubsidier. Man kan risikere å ende opp med et system der skattebetalerne betaler for produksjon som ellers ikke er lønnsom eller har den beste teknologien. Det mener vi ikke er skattebetalernes oppgave.

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem en batterimilliard, samt mer statlige lån og investering, for å svare på amerikanske IRA.

Batterimilliard

Et av USAs mål med å øse ut 369 milliarder dollar inn i grønne skattekutt og subsidier, er å tiltrekke grønn teknologi og arbeidsplasser til amerikansk jord.

Konsekvensene har allerede bredt om seg: Alt fra batteriselskapet Freyr til Volkswagen prioriterer investeringer i USA. Hydrogenselskapet Nels neste fabrikk blir i Michigan. Også Yara dras mot USA som følge av IRA.

Som et mottrekk foreslår Vestre det følgende:

Batterimilliard:

Regjeringen skal gi ut én milliard kroner i innovasjonstilskudd til større batteriprosjekter som innfrir krav om å utvikle helt ny teknologi, har industriell skalerbarhet, og inngår i et forpliktende europeisk samarbeid. Dette gis under EU-rammeverket for statsstøtte, som er en del av EUs respons på IRA. Milliarden skal deles ut over fem år, men foreslås allerede i statsbudsjettet i oktober.

Norge skal delta i EUs finansieringsmekanisme for grønt hydrogen

På slutten av året vil EU lyse ut en femårig støtte til produksjon av grønt hydrogen, i størrelsesorden 800 millioner euro, som en del av EUs innovasjonsfond. Regjeringen har ifølge Vestre sørget for at også norske aktører skal kunne søke om midler.

Styrke kapitalvirkemidlene i Grønt industriløft

Vestre la i fjor frem Grønt industriløft, der det ble pekt på behov for statlig risikoavlastning opp mot 60 milliarder kroner frem mot 2025. Nå varsler Vestre at staten skal styrke kapitalvirkemidlene, ved å vri ordninger og investere mer i bedrifter, industribygg, prosessutstyr og maskiner til bedrifter i oppstartsfasen. Hvor mye det er snakk om, vil komme i statsbudsjettet til høsten.

Statlige lån til flere grønne prosjekt

Regjeringen vil gi markedsmessige lån til flere prosjekter og næringskjeder, også i en tidlig fase. Hvor mye det er snakk om, kommer også først i budsjettet til høsten.

Kartlegging av risiko og sårbarheter i kritiske verdikjeder

Regjeringen vil gå gjennom hvilke verdikjeder som er kritiske for Norge i det grønne og digitale skiftet. Regjeringen vil kartlegge hva som vil skje dersom forsyningslinjene stopper opp eller bryter sammen. Målet er å få oversikt over mulige handelspartnere og samarbeidspartnere, og se hva Norge trenger av nasjonal beredskap når de kommer til mineraler og metaller.

– Vi gjør mer

Mens norsk næringsliv får dollartegn i øynene av IRA, og ber Vestre om å la seg inspirere til skattekutt og subsidier, svarer Vestre at regjeringen allerede har levert mer enn USAs president Joe Biden.

Regjeringens IRA-regnestykke Klimasatsingen i Inflation Reduction Act (IRA) er ifølge Congressional Budget Office estimert til 391 milliarder dollar over ti år. USAs brutto nasjonalprodukt (bnp) var på 25 463 milliarder dollar i 2022. Samlet tilsvarer satsingen 1,5 prosent av amerikansk bnp. Bnp for Fastlands-Norge var 3 571 milliarder kroner i 2022. Ved å se størrelsen på verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi, tilsvarer IRAs støtte til næringslivet for å fremme det grønne skiftet på om lag 5,5 milliarder kroner per år i de neste 10 årene.

Ser man IRA opp mot bruttonasjonalprodukt (bnp) tilsvarer det amerikanerne legger på bordet 5,5 milliarder norske kroner per år i norsk målestokk, ifølge Vestre.

Bare i år er Enova-budsjettet 5,6 milliarder kroner. I tillegg investerer regjeringen milliarder i havvind og karbonfangst- og lagring, sier Vestre.

Hvis du sammenligner hva amerikanerne legger på bordet opp mot bnp, så leverer Norge mer i kroner og øre til grønne industrier, mener Vestre.

– Vi gjør allerede langt mer enn amerikanerne, og gir flere ganger mer i kroner og øre enn USA når man sammenligner med bnp, sier Vestre og fortsetter:

– Men jeg står fast ved at det er mer effektivt å prise CO 2 skikkelig og bidra med mer risikoavlastning og kapital til innovative prosjekt. Vi skal være best, ikke mest subsidiert eller billigst.

– Enkelte norske grønne selskap vurderer nå, eller har allerede varslet at når de skal bygge neste fabrikk, så blir ikke det i Norge eller Europa, men USA. Tror du at du med dette stopper den utviklingen?

– Det er flott at USA har våknet og vil være med på det grønne skiftet, men vi har ingen planer om å være med i racet om å gi ut mest subsidier. Vi har ting USA kan se langt etter. Derfor mener jeg i sum at det er gode betingelser for å etablere lønnsom grønn industri i Norge.

Kan komme mer

Regjeringens budsjettpartner SV har sagt at de vil presse regjeringen til å gå med på en grønn gavepakke à la «IRA».

Som del av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i mai, fikk partiet gjennomslag for at IRA-pakken skal forhandles med dem når neste års statsbudsjettet legges frem.

Inflation Reduction Act (IRA) Fra nyttår trådte den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act i kraft.

Den innebærer blant annet over 369 milliarder dollar i subsidier og skatteletter til fornybar energi og nullutslippsteknologi.

Formålet er å styrke det grønne skiftet – og sikre arbeidsplassene som følge av dette i USA.

De amerikanske milliardene er bare tilgjengelige for selskaper som bruker en betydelig andel amerikanske komponenter og råvarer i produksjonen.

Både EU og flere asiatiske land har protestert mot kravet om amerikansk innhold, og mener det er strider imot WTO-regler.

I enigheten står det at tiltakene for å svare på IRA «skal inkludere langsiktige og fleksible virkemidler, som lån, garantier, risikokapital, samt utvidet bruk av dagens næringsrettede virkemiddelapparat».

– Svarer dette på bestillingen?

– Jeg har hele våren sagt at regjeringen skulle legge frem en foreløpig respons på IRA før sommeren, uavhengig av enigheten med SV. Så jeg holder det jeg har sagt. I statsbudsjettet vil vi presentere en helhet og flere detaljer, fordi det krever behandling i Stortinget.

– Så det vil komme andre tiltak eller flere virkemidler til høsten?



– Det kan hende det kommer ytterligere grep, sier Vestre.

EU-regelverk raskere

I vår satte Vestre ned en «supergruppe» fra flere departement som skulle jobbe frem løsninger på eventuelle norske nedsider av IRA. Det Vestre la frem fredag er en del av dette, men ikke det hele.

Utover norske virkemidler, så gruppen på hvordan Norge kunne lime seg tettere på EUs respons på IRA, men også hvordan få til unntak i det amerikanske regelverket for å unngå at norske varer og selskap blir diskriminert.

Guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer, var i vinter i Norge for å lokke grønn industri til hennes delstat. Norske Nel likte det de hørte, og legger sin neste gigafabrikk der fremfor USA og EU.

EU forsøker å få til en unntaksordning med USA, og fra norsk side jobbes det iherdig for at ikke Norge havner på utsiden hvis en slik avtale ser dagens lys.

Vestre sier regjeringen jobber for at EUs regelverk som er en respons på IRA skal vurderes og prioriteres raskere, og at dette er høyt prioritet i regjeringen.

Men fredag blir det ikke presentert noen konkrete løsninger på hva Norge skal gjøre overfor EU eller USA.

– Det pågår mange parallelle prosesser. Den prosessen EU og USA har dialog om, har vi store forhåpninger til at vi kan få til tilsvarende på norsk side. Det har jeg tatt opp i både Washington og Brussel.

– Men det er ingen gjennombrudd?

