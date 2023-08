Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi heier på privat kapital. På privat næringsliv. Oslo er en metropol for det private næringslivet og vi trenger mer av det for å lykkes, sa Jan Christian Vestre da DN møtte ham og partikollega Raymond Johansen denne uken.

Både Vestre og byrådsleder Johansen etterlyste flere sterke kapitalkrefter i Oslo. Utspillet kom etter en periode med skatteøkninger på formue og åtte år med eiendomsskatt på blant annet næringseiendom i Oslo.

– Er ikke det litt frekt?

– Nei, absolutt ikke. Vi ønsker formuende nordmenn og utlendinger velkommen til byen for å få god avkastning på investeringene sine. Du skal være kreativ for å se at det er frekt, sa Vestre.

– Vestre og Johansen er passe frekke, sier Høyre-topp Linda Hofstad Helleland.

Hun nøler ikke med å kommentere Ap-toppenes valgkamputspill:

– Det er ganske absurd å lese det de sier, gitt de tilbakemeldingene vi nå hører fra næringslivet om utfordringene de nå opplever som følge av regjeringens politikk. Vi ser blant annet en rekke prosjekter som blir skrinlagt i viktige, norske fremtidsnæringer. Teknologi og ikt-sektoren spesielt har fått en ekstra belastning som følge av den økte arbeidsgiveravgiften, som rett og slett er en skatt på kompetanse. For ikke å snakke om den generelle usikkerheten mange i næringslivet nå føler på, fordi de er bekymret for hva det neste denne regjeringen vil finne på, er.

Helleland sier at tilliten til regjeringen er rekordlav i næringslivet.

– Det sier mye om regjeringens desperasjon når de må iscenesette en slik merkelig seanse.

Næringsministeren avfeier kritikken:

– Høyre bruker all sin tid på å snakke Norge ned og gjøre det til et problem at Arbeiderpartiet ønsker private investorer velkommen til å satse pengene sine i Norge. Det er smått utrolig fra et parti som tradisjonelt har vært opptatt av verdiskaping, sier han, og sier Høyres tillitstall stammer fra i fjor, da inflasjonen var på sitt verste og energikrisen herjet.

– Jeg opplever at vi har god dialog med næringslivet og partene, sier han.

Både næringsminister Jan Christian Vestre og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, etterlyste flere sterke kapitalkrefter i Oslo.

Kastes under bussen

Helleland mener Ap frir til de private «når det selv passer dem, men kaster dem under bussen når det er press fra Rødt og SV.»

– De har de siste par årene gjort det de kan for å stikke kjepper i hjulene på private. Ikke bare det, men retorikken som deler av Ap har kommet med mot private aktører har vært under enhver kritikk. Du kan ikke kritisere de private fra mandag til lørdag og forvente at de stiller opp på søndag, sier hun.

– Spesielt bekymret er jeg for hvordan de forsøker å presse ut velferdsaktører som er kritisk viktig for beredskapen. Vi så det under pandemien, hvor viktig private helseaktører var. Å kalle det for en kunstig diskusjon er passe arrogant.

Næringsminister Vestre svarer med at det er svært høye investeringer i norsk næringsliv, med etablering av 6000 nye selskaper hver måned, og færre konkurser enn før pandemien.

– Vi får kontroll på inflasjonen og sysselsettingen er høy. Det viser at den økonomiske politikken til regjeringen virker, og at vi spiller på lag med det fremragende næringslivet vi har i Norge, sier han.

Den upopulære økningen i arbeidsgiveravgiften forklarer han slik:

– Økningen i arbeidsgiveravgiften er et midlertidig tiltak for å bidra til å dempe presset i økonomien og få kontroll på inflasjonen, slik at ikke feilene fra jappetiden gjentas. Høyre bør være ærlige nok til å fortelle velgerne at også de økte skattene for næringslivet med nesten 40 milliarder i sitt alternative statsbudsjett.

Vestre mener også det er helt i det blå hva en eventuell Høyreregjering vil gjøre med grunnrenteskatten på havbruk.

Vestre mener også det er helt i det blå hva en eventuell Høyreregjering vil gjøre med grunnrenteskatten på havbruk.

– Det bidrar til uforutsigbarhet, det. Regjeringen har landet et bredt forlik som fremmer langsiktige investeringer, sier Ap-nestlederen og næringsministeren.