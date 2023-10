Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alt i dette departementet har jeg ansvar for, og det er en uheldig sak, sier næringsminister Jan Christian Vestre til DN.

Vestres venn, Hege Sandvik, har jobbet for næringsdepartementet i ulike roller siden 2014. Vestre ble som kjent statsråd for departementet i oktober 2021, og varslet embetsverket om vennskapet. Sandvik på sin side varslet også nærmeste leder om vennskapet dem imellom.

Det var E24 som meldte saken først.

– Da jeg ble utnevnt som statsråd forsikret jeg meg om at embetsverket var informert om vennskapet, men jeg burde i tillegg bedt om en egen samtale med departementsråden, det skjedde ikke og det er uheldig, sier Vestre.

Først da Sandvik i høst søkte på en fast direktørstilling ble Vestre bedt av embetsverket om å vurdere sin habilitet da stillingen som avdelingsdirektør for mineralseksjon i departementet ble lyst ut fast og Sandvik sto på søkerlisten.

Han garanterer for at han ikke har vært innblandet i Hege Sandviks ansettelsesforhold.

– Jeg var ikke involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige stillinger. Dette var administrative beslutninger og lederne som forberedte sakene var kejtn ed vårt vennskap, sier Vestre.

Han ble først kjent med problemstillingen 1. oktober, da han fikk sak til behandling og ble kjent med at Sandvik var en av søkerne til en stilling som avdelingsdirektør i departementet.

– Da ba jeg om å få settestatsråd i denne saken, sier Vestre.

Vestre og Sandvik ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden, og har etter det vært venner. De to møtes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer, heter det i pressemeldingen.

Tre tilfeller

Mens Vestre har vært øverste leder i departementet, har Sandvik fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger, opplyser han til E24:

Hun fungerte som avdelingsdirektør i seksjon for ikt, forenkling og tjenestenæringer fra 10. januar 2022 til 18. mai 2022.

Hun ble konstituert som avdelingsdirektør i mineralseksjonen for perioden 12. september 2022 til 11. mars 2023.

Konstitueringen i denne stillingen ble forlenget fra 12. mars til 12. september i år.

Vestre ble gjort oppmerksom på dette 5. oktober.

Har sendt brev til Stortinget

Regjeringen skriver i pressemelding at embetsverket var kjent med at statsråden og den ansatte er venner, men at Vestre likevel ikke ble informert om beslutningen slik at han kunne vurdere sin habilitet.

Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene. Vestre mener likevel han kunne gjort mer.

– Tillit er noe av det viktigste i samfunnet og i politikken. Politikere jobber for fellesskapets interesser. Vi får god opplæring, og det er god bevissthet rundt habilitet. Så har det skjedd en feil i denne saken, og med en gang det ble kjent, ba jeg om å få all fakta på bordet, som jeg nå deler åpent og ærlig, sier Vestre.

Næringsministeren har også sendt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag hvor han gir opplysninger om saken.

– Nå har det kommet flere saker som gjelder habilitet, fra flere politikere og partier. Det er uheldig, folk skal ha tillit til politikere, men det kan skje feil. Da mener jeg det er viktig å være åpen om det, sier Vestre.

Får settestatsråd

Regjeringen opplyser at det oppnevnes settestatsråd for Vestre i behandlingen av denne ansettelsen. Settestatsråden er fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Jeg er ansvarlig for alt som skjer i departementet. Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene. Det må en settestatsråd vurdere nærmere. Settestatsråden vil vurdere spørsmål knyttet til min habilitet i disse tre sakene og eventuelle konsekvenser, sier Vestre.

Snakket med Støre

Samme dag informerte Vestre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om habilitetssaken.

I denne samtalen var det aldri et tema å fratre stillingen som statsråd, ifølge Vestre.

– Det er statsministeren som bestemmer hvem som skal sitte i hans regjering, og statsministeren har sagt at han har tillit til meg. Nå er det min oppgave å få fakta på bordet og være helt åpen om saken. Folk skal få vite hva som har skjedd, og jeg vil svare på alle spørsmål, sier Vestre til E24.

