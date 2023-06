Artikkelen fortsetter under annonsen

Som flere internasjonale medier har meldt denne uken, går det mot enda en forlengelse for Jens Stoltenberg som generalsekretær i Nato. Ifølge DNs kilder ble Stoltenberg spurt direkte av president Joe Biden i februar om å fortsette, men Stoltenberg sto på at han ville hjem.

Men da Nato-sjefen var i Det hvite hus tirsdag, gjorde det mektigste landet i alliansen det enda tydeligere: Denne gangen ville den amerikanske presidenten ikke akseptere et nei.

Stoltenberg har ennå ikke formelt blitt bedt om å fortsette, men det kan ifølge DNs kilder skje raskt. For presset for å få ham til å fortsette har økt betydelig den siste tiden. Krigen i Ukraina og fortsatt uavklart medlemskap for Sverige er tunge argumenter for ikke å bytte generalsekretær nå. Selv om Stoltenberg både utad og overfor Biden har gjort det klart at han ønsker å gå av som planlagt i oktober, vil det være umulig for ham å si nei til forlengelse nå.

Da vil alliansen ha enda ett år på seg til å finne en etterfølger – til toppmøtet i Washington neste år. Da vil Stoltenberg ha vært generalsekretær i ti år – og Nato markere 75-årsdagen. Som DN skrev nylig er den danske statsministeren Mette Frederiksen svært aktuell som etterfølger. Ifølge DNs kilder er hun fortsatt den mest sannsynlige etterfølgeren, men i så fall ikke før til neste år.