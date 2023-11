Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har i det siste skrevet en rekke saker om byråkratenes rapporteringsplikt av aksjer og andre eierinteresser. Det viser seg blant annet at SMK mangler oversikt over eierinteressene til nesten hele staben, mens alle ansatte i Finansdepartementet underlagt rapporteringsplikt.

Nå er det klart at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) denne høsten vil kartlegge hvilke ordninger statlige virksomheter har innført, og deres erfaringer med registreringen av verv og økonomiske interesser.

– Det er stor forskjell mellom departementene, og det er stor variasjon i hva slags oppgaver og ansvar de ulike departementsansatte har. Det kan derfor være gode grunner til at det er forskjeller mellom de ulike departementene og grupper av ansatte i hvert departement, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Forskjellene bør imidlertid være godt begrunnet. Det er behov for å se nærmere på om praksisen i dag spriker for mye, påpeker Støre.

Ulike krav til rapportering

Departementene stiller varierende krav til innrapportering av ansattes eierinteresser. Selv om mange byråkrater eier enkeltaksjer på privaten, har deler av regjeringsapparatet ingen oversikt over hva de investerer i, viser DNs undersøkelser.

DN har tidligere omtalt Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og de ansattes aksjehandler i selskaper som staten er delvis eier av, og til slutt departementsråd Therese Steen i SMK og hennes investeringer i risikoaksjer.

DN har kartlagt byråkrater som jobber i departementene i avdelinger som er tettest på beslutninger som kan føre til store konsekvenser for norsk næringsliv.

Av totalt 245 personer som jobber i disse avdelingene, er 52 av dem eiere av aksjer i norske børsnoterte selskaper. Det betyr at 21 prosent av dem eier aksjer.

Manglende rapportering kan gjøre det vanskelig å oppdage interessekonflikter.

Støre presiserer at selv om praksisen i departementene i dag er ulik, gjelder de etiske reglene fast for alle.

– Det er overordnede etiske retningslinjer for alle som jobber i staten som sier at en ansatt ikke kan eie eller handle med finansielle instrumenter hvis det er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. I tillegg åpner loven for at man kan ha en ordning hvor ansatte, hvis det er behov for det, skal registrere sine verv og økonomiske interesser, sier Støre.

– Skal bidra til tillit

Støre sier at Kommunal- og distriktsdepartementet derfor skal kartlegge og evaluere departementenes erfaringer med registrering av verv og økonomiske interesser. Dette skal belyse om de konkrete forskjellene i dagens retningslinjer er godt begrunnet, og om det er behov for justeringer.

– Loven åpner ikke for at vi på generelt grunnlag kan pålegge alle ansatte i departementene å registrere hvilke aksjer de har, det må gjøres en konkret vurdering av hvilke ansatte som skal omfattes av ordningen. Det sentrale med retningslinjene er at de skal bidra til tillit til forvaltningen, sier Støre.