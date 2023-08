Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg skulle ønske jeg ikke måtte stå her i dag, slik åpnet statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferansen onsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt erkjenner at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd da ektefellen handlet aksjer på Oslo Børs, blant annet i våpenselskapet Kongsberggruppen og i børsnoterte lakseselskaper.

– Hun burde ha skaffet seg oversikt over ektemannens kjøp og salg av aksjer, sier Støre.

Han sier at saken ble avdekket i lys av de andre habilitetssakene i regjeringen.

– Dette er en alvorlig sak fordi habilitet handler om tillit, sier Støre.

Jonas Gahr Støre var tydelig på at han fortsatt hadde tillit til statsråden. Likevel er han klar på at Huitfeldt har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv, på grunn av ektemannens kjøp og salg av aksjer.

– Hun har vært tydelig på at dette er hennes ansvar alene. Hun har gjort en feil ved at hun burde gått inn og funnet ut om hver enkelttransaksjon. Det har hun ikke gjort. Hun har derfor vært inhabil uten å vite det, sier Støre.

Endrer regelverket

Støre varsler innstramninger i regelverket, og endringene vil gjelder fra i dag.

– Vi skjerper og formaliserer retningslinjene for kjøp og salg av aksjer. Disse endringene gjelder fra og med i dag. Det vil forhåpentlig gjøre det enklere å vurdere habilitet fremover, uttalte Støre.

Hvis man har aksjer når man tiltrer har personen tre valg:

Selge aksjene

Fryse aksjene

Noen på avstand må forvalte aksjene for dem

I Håndbok for politiske ledelse blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– En statsråd har nå en tydelig plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har. Dette vil stå eksplisitt i håndbok for politisk ledelse, sa Støre.

Videre sier han at kravene knyttet til interesser hos statsråders nærstående har vært klart, men ikke fullt ut presist. Det er det nå, slår statsministeren fast.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Opp til Støre

Huitfeldt sier selv at ektemannens aksjehandel ble kjent for henne i sommer, etter at Borten Moe gikk av. Hun sier at hun da forsto at aksjehandelen har hatt et mye større omfang enn hun var klar over.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier Huitfeldt.

Støre opplyser at Huitfeldt selv tok initiativ til å be Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om en vurdering.

– Hun har forsikret om at hun fra tiltredelse i oktober 2021 har lagt stor vekt på å følge retningslinjene og opptre aktsomt. Hun har fortalt at hun ikke har visst hvor mange eller hvilke aksjer ektemannen har hatt. Hun sier at ektemannen ikke har fortalt henne om aksjehandlene siden hun tiltrådte. Jeg tror på det Anniken sier. Jeg er trygg på at hun ville ha meldt seg inhabil i saker selv, dersom hun hadde hatt informasjon om aksjehandlene underveis, sier han.

På spørsmål fra VG om hun kan fortsette som utenriksminister, sier Huitfeldt at det er opp til statsministeren å vurdere.

Stor granskning

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har trukket seg på grunn av habilitetsbrudd. Kunnskapsminister Tonje Brenna har beklaget habilitetsbrudd, men fortsatte i regjering.

I granskningen som skal være i kontrollkomiteen, skal hele regjeringen bli sett på. Komitéleder Peter Frølich har sagt at det som har skjedd i sommer er svært uheldig og rammer tilliten til politiske prosesser.

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sa Frølich da granskningen ble kjent.

Nå er tre saker altså muligens blitt til fire.